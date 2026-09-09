Esquema de liquidaciones de ANSES: todos los beneficiarios que recibirán sus prestaciones en los próximos días
El organismo planea abonar estos beneficios durante el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,1%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Detalle día por día de los desembolsos para cada categoría de beneficiario
Pensiones No Contributivas:
-DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.
-DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.
-DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.
-DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:
-DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
-DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
-DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
-DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo:
-DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
-DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
-DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
-DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
Asignación por Embarazo:
-DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
-DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
-DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
-DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad:
-DNI terminados en 0 y 1: jueves 10 de septiembre.
-DNI terminados en 2 y 3: viernes 11 de septiembre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:
-Todas las terminaciones de DNI: del martes 8 de septiembre al viernes 9 de octubre.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento):
-Primera quincena (todas las terminaciones de DNI): del miércoles 9 de septiembre al viernes 9 de octubre.
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