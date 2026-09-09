Esquema de liquidaciones de ANSES: todos los beneficiarios que recibirán sus prestaciones en los próximos días

-DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.

-DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

-DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

-DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

-DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

-DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo:

-DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

-DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

-DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

-DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

Asignación por Embarazo:

-DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

-DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

-DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

-DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad:

-DNI terminados en 0 y 1: jueves 10 de septiembre.

-DNI terminados en 2 y 3: viernes 11 de septiembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:

-Todas las terminaciones de DNI: del martes 8 de septiembre al viernes 9 de octubre.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento):

-Primera quincena (todas las terminaciones de DNI): del miércoles 9 de septiembre al viernes 9 de octubre.