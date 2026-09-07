Créditos hipotecarios UVA: el BCRA activa el fondeo de ANSES para los bancos

Además, existe un límite específico para los créditos hipotecarios que se otorguen utilizando estos recursos. Los préstamos deberán ofrecerse a los clientes con una tasa máxima de UVA + 7,5%.

Una vez que los bancos reciban los fondos, contarán con un período de 90 días para transformarlos en nuevos préstamos hipotecarios. De esta manera, el mecanismo busca evitar que el dinero permanezca inmovilizado y apunta a que llegue efectivamente a quienes buscan financiar la compra de una propiedad.

¿Qué puede pasar con las tasas de los créditos hipotecarios?

El nuevo esquema podría tener mayor impacto sobre las entidades que actualmente comercializan préstamos hipotecarios con tasas superiores al límite establecido. Para acceder al fondeo del FGS, esos bancos deberán adaptar las condiciones de sus nuevas líneas y ubicarlas en un máximo de UVA + 7,5%.

En el caso de las entidades que ya ofrecen préstamos a esa tasa o por debajo, el incentivo sería diferente. El principal atractivo pasaría por conseguir una fuente de financiamiento de mayor plazo que permita sostener o ampliar la oferta hipotecaria.

Entre los bancos también persisten interrogantes sobre la dinámica de las licitaciones. Uno de los puntos que genera dudas está relacionado con las tasas que podrán ofrecer las entidades para captar una mayor cantidad de fondos dentro de cada subasta.

También habrá que observar cómo se instrumenta el traslado de esos recursos hacia nuevos créditos y qué sucederá con quienes ya tomaron préstamos hipotecarios con tasas superiores al nuevo límite.

¿Cuándo podrían aparecer los primeros nuevos préstamos?

Si el cronograma previsto se cumple, el impacto de esta primera licitación no será inmediato para los compradores de viviendas. Las estimaciones del sector apuntan a que los primeros créditos financiados bajo este mecanismo podrían comenzar a otorgarse entre noviembre y diciembre.

La llegada del fondeo ocurre, además, en un escenario de menor actividad hipotecaria. Durante 2025 se otorgaron alrededor de 44.000 préstamos, mientras que para 2026 se proyecta una cifra cercana a 30.000 operaciones, lo que representaría una reducción de aproximadamente 34%.

El préstamo promedio se ubica actualmente en torno de u$s75.000, equivalente a unos $100 millones, con plazos que rondan los 23 años y tasas cercanas al 7%.