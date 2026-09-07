Créditos hipotecarios UVA: el BCRA activa el fondeo de ANSES para los bancos
El mecanismo contempla diez licitaciones por un total de $2 billones y busca que las entidades financieras amplíen la oferta de préstamos para vivienda con tasas de hasta UVA + 7,5%.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) pone en funcionamiento este lunes el esquema diseñado para canalizar fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES hacia los bancos. La primera operación contempla $200.000 millones, que serán adjudicados entre las entidades financieras interesadas mediante depósitos a plazo fijo ajustados por UVA.
La iniciativa se encuadra dentro del paquete de medidas anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, con la intención de ampliar el acceso al financiamiento de largo plazo y favorecer especialmente la adquisición de viviendas. En este caso, el BCRA tendrá el rol de agente financiero de ANSES y será el encargado de instrumentar las operaciones.
El programa completo contempla una suma considerablemente mayor. En total, se prevé movilizar $2 billones, distribuidos en diez licitaciones de $200.000 millones cada una. La expectativa oficial es que los bancos utilicen ese fondeo para incrementar la cantidad de préstamos hipotecarios disponibles.
¿Qué condiciones tendrán los fondos para los bancos?
Los recursos serán colocados mediante plazos fijos UVA, con alternativas de uno y cinco años. Las tasas mínimas previstas son de 2,5% para las colocaciones a un año y de 4,5% para aquellas a cinco años.
A cambio de acceder a este financiamiento, las entidades deberán cumplir determinadas condiciones. Una de las principales establece que ningún banco podrá quedarse con más del 20% del monto total ofrecido en cada subasta.
Además, existe un límite específico para los créditos hipotecarios que se otorguen utilizando estos recursos. Los préstamos deberán ofrecerse a los clientes con una tasa máxima de UVA + 7,5%.
Una vez que los bancos reciban los fondos, contarán con un período de 90 días para transformarlos en nuevos préstamos hipotecarios. De esta manera, el mecanismo busca evitar que el dinero permanezca inmovilizado y apunta a que llegue efectivamente a quienes buscan financiar la compra de una propiedad.
¿Qué puede pasar con las tasas de los créditos hipotecarios?
El nuevo esquema podría tener mayor impacto sobre las entidades que actualmente comercializan préstamos hipotecarios con tasas superiores al límite establecido. Para acceder al fondeo del FGS, esos bancos deberán adaptar las condiciones de sus nuevas líneas y ubicarlas en un máximo de UVA + 7,5%.
En el caso de las entidades que ya ofrecen préstamos a esa tasa o por debajo, el incentivo sería diferente. El principal atractivo pasaría por conseguir una fuente de financiamiento de mayor plazo que permita sostener o ampliar la oferta hipotecaria.
Entre los bancos también persisten interrogantes sobre la dinámica de las licitaciones. Uno de los puntos que genera dudas está relacionado con las tasas que podrán ofrecer las entidades para captar una mayor cantidad de fondos dentro de cada subasta.
También habrá que observar cómo se instrumenta el traslado de esos recursos hacia nuevos créditos y qué sucederá con quienes ya tomaron préstamos hipotecarios con tasas superiores al nuevo límite.
¿Cuándo podrían aparecer los primeros nuevos préstamos?
Si el cronograma previsto se cumple, el impacto de esta primera licitación no será inmediato para los compradores de viviendas. Las estimaciones del sector apuntan a que los primeros créditos financiados bajo este mecanismo podrían comenzar a otorgarse entre noviembre y diciembre.
La llegada del fondeo ocurre, además, en un escenario de menor actividad hipotecaria. Durante 2025 se otorgaron alrededor de 44.000 préstamos, mientras que para 2026 se proyecta una cifra cercana a 30.000 operaciones, lo que representaría una reducción de aproximadamente 34%.
El préstamo promedio se ubica actualmente en torno de u$s75.000, equivalente a unos $100 millones, con plazos que rondan los 23 años y tasas cercanas al 7%.
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