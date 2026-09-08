Cronograma de pagos de ANSES: quiénes percibirán sus haberes
El organismo planea abonar estos beneficios durante el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,1%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Calendario de pago para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.
De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedan en septiembre de la siguiente manera, sin contar el bono:
- La jubilación mínima: $428.591,22;
- La jubilación máxima: $2.884.013,07;
- La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $342.872,98;
- Las Pensiones no Contributivas (PNC): $300.014,12;
- La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $196.060,91.
En tanto, el Gobierno confirmó que pagará este mes el bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados. Ese monto está congelado desde hace dos años.
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