Liquidación acumulada de ANSES: quiénes podrán acceder al cobro de $535.670

También pueden acceder quienes reciben una prestación por desempleo, las personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) y los veteranos de guerra que perciben la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra de la Nación.

El beneficio también contempla a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE), aunque en estos casos existe una condición específica vinculada con el momento en que se dictó la sentencia judicial de adopción.

Qué pasa con los monotributistas y jubilados: ¿pueden solicitarlo?

No todas las personas que reciben una prestación o realizan aportes al sistema están habilitadas para cobrar la asignación. La normativa establece de manera específica quiénes forman parte del universo de beneficiarios de la Asignación por Adopción.

En ese sentido, los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) no están incluidos entre los destinatarios de esta prestación. Lo mismo ocurre con quienes están inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo).

Por lo tanto, pertenecer al sistema de ANSES o realizar aportes previsionales no alcanza por sí solo para acceder al pago.

Condición especial para titulares de la AUH y Asignación por Embarazo

Los titulares de la AUH o de la Asignación por Embarazo tienen una condición adicional para acceder al pago. Deben haber sido beneficiarios vigentes de alguna de estas prestaciones durante el mismo mes en que el juez dictó la sentencia firme de adopción.

Además, existe un plazo específico para realizar el trámite: la solicitud debe presentarse a partir de los dos meses posteriores a la sentencia judicial y hasta un máximo de dos años desde esa fecha.

Documentos que acreditan el vínculo legal para cobrar el monto

Para solicitar los $535.670, los interesados deben presentar documentación que permita comprobar legalmente la adopción. El trámite puede realizarse de forma presencial en una oficina de ANSES, con turno previo, o mediante la plataforma Mi ANSES, a través de Atención Virtual.

Entre los documentos requeridos se encuentra el DNI del niño, niña o adolescente adoptado, junto con los documentos de identidad de los padres adoptantes. También se debe presentar la partida de nacimiento con la correspondiente anotación marginal de la adopción o el testimonio de la sentencia.

Otro documento fundamental es la sentencia judicial firme de adopción, que debe presentarse en las condiciones establecidas por el organismo. La documentación permite iniciar el expediente y acreditar que se produjo el hecho que genera el derecho a la prestación.