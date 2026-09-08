ANSES implementó un nuevo sistema digital que simplifica trámites para jubilados y asignaciones

La herramienta está destinada a quienes sean titulares o realicen gestiones vinculadas con prestaciones de la Seguridad Social. Sin embargo, su uso no es obligatorio.

Para registrarse, hay que:

Ingresar a Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social.

con la Clave de la Seguridad Social. Entrar en el apartado "Domicilio y Datos de Contacto".

Aceptar las condiciones del servicio.

Registrar y verificar una dirección de correo electrónico.

Una vez completado el proceso, las comunicaciones oficiales estarán disponibles dentro de "Mi Buzón", en la plataforma Mi ANSES.

Qué comunicaciones se pueden recibir mediante el Domicilio Electrónico

En este espacio podrán aparecer distintos documentos relacionados con trámites y prestaciones. Entre ellos se encuentran:

Notificaciones.

Requerimientos.

Citaciones.

Liquidaciones.

Resoluciones.

Intimaciones.

Avisos y otras comunicaciones administrativas.

Cada documento deberá incluir los datos necesarios para identificar de qué trámite se trata, como la fecha, el tipo y número de acto, el asunto, la dependencia que lo emitió, el funcionario responsable y el expediente correspondiente.

Además, cuando corresponda, la comunicación deberá informar los plazos disponibles y los recursos administrativos que puede presentar el usuario.