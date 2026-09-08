ANSES implementó un nuevo sistema digital que simplifica trámites para jubilados y asignaciones
Esta herramienta permite recibir notificaciones y documentación oficial de forma digital, directamente desde Mi ANSES, sin depender del correo postal.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha una nueva herramienta digital que busca simplificar los trámites para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones vinculados al organismo previsional.
Se trata del Domicilio Electrónico de la Seguridad Social puesto en funcionamiento oficialmente el martes 1° de septiembre, tal como establece la normativa.
Cómo funciona el Domicilio Electrónico de ANSES
El Domicilio Electrónico de la Seguridad Social es un canal de comunicación digital y de adhesión voluntaria para personas mayores de 16 años. A través de este sistema, jubilados, pensionados y titulares de prestaciones podrán recibir notificaciones, citaciones y avisos relacionados con trámites y gestiones de ANSES.
Las comunicaciones que lleguen por esta vía tendrán validez legal. Una notificación se considerará realizada a las cero horas del primer día hábil siguiente a aquel en que haya quedado disponible para el usuario.
Cómo adherirse al Domicilio Electrónico
La herramienta está destinada a quienes sean titulares o realicen gestiones vinculadas con prestaciones de la Seguridad Social. Sin embargo, su uso no es obligatorio.
Para registrarse, hay que:
- Ingresar a Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social.
- Entrar en el apartado "Domicilio y Datos de Contacto".
- Aceptar las condiciones del servicio.
- Registrar y verificar una dirección de correo electrónico.
- Una vez completado el proceso, las comunicaciones oficiales estarán disponibles dentro de "Mi Buzón", en la plataforma Mi ANSES.
Qué comunicaciones se pueden recibir mediante el Domicilio Electrónico
En este espacio podrán aparecer distintos documentos relacionados con trámites y prestaciones. Entre ellos se encuentran:
- Notificaciones.
- Requerimientos.
- Citaciones.
- Liquidaciones.
- Resoluciones.
- Intimaciones.
- Avisos y otras comunicaciones administrativas.
Cada documento deberá incluir los datos necesarios para identificar de qué trámite se trata, como la fecha, el tipo y número de acto, el asunto, la dependencia que lo emitió, el funcionario responsable y el expediente correspondiente.
Además, cuando corresponda, la comunicación deberá informar los plazos disponibles y los recursos administrativos que puede presentar el usuario.
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