Expectativa por el fallo de la justicia de Nueva York sobre el embargo a YPF

La defensa argentina pidió la suspensión del fallo argumentando que la jueza se excedió en su jurisdicción y que, en la práctica, no es posible expropiar esas acciones.

También solicitó que se dicte una suspensión provisoria mientras la Cámara decide si dará una protección mayor.

En su presentación, señalaron que "Preska está invadiendo una jurisdicción" y que no puede "ordenarle algo a un Estado", ya que "las acciones son de imposible expropiación, porque están registradas en la Caja de Valores”.

Además, remarcaron que cualquier medida relacionada con la expropiación de la petrolera debe ser aprobada por el Congreso de la Nación con una mayoría especial de dos tercios. En el escrito aclaran que “esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”.

Por último, advirtieron que podrían existir “consecuencias irreparables si se entregan las acciones de YPF sin que esté definida la cuestión de fondo”.