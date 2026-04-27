Para morigerar la inflación, Milei impuso un techo a las subas mensuales en el agua

La decisión se da luego de que AySA advirtiera sobre un atraso tarifario acumulado, que -según la empresa estatal- implicó postergar inversiones y recurrir a financiamiento. En ese contexto, la compañía estimó una pérdida de ingresos superior a 95 mil millones de pesos.

Frente a ese escenario, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) dispuso además mayores controles sobre la situación económica de la concesionaria. La resolución obliga a la empresa a presentar informes económico-financieros del primer y segundo trimestre de 2026, con el fin de evaluar la evolución del esquema.

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El organismo señaló además que será necesario “realizar un estudio que exponga los objetivos alcanzados y aquellos que se propone alcanzar” en el proceso de convergencia tarifaria.

La normativa ratifica la continuidad de la Tarifa Social, destinada a amortiguar el impacto de los aumentos en los usuarios más vulnerables.

Resolución 14/2026:

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