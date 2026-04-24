La crisis económica ataca también al sector de los corralones: "Nunca vi algo así"
La construcción cayó un 10% durante el gobierno de Javier Milei, no sólo porque está caro comprar materiales sino también porque el poder adquisitivo se esfumó.
"No hay plata", sentenció Javier Milei en 2023, apenas había asumido la Presidencia y estaba apunto de poner en marcha la motosierra. Dos años y medio más tarde, la población -¿el mercado?- repite la misma frase, lo que se traduce en la caída del consumo, el cierre de fábricas y pymes y la parálisis de casi todas las actividades.
Para Horacio, que es dueño de un corralón de la Avenida Alberdi, en el barrio de Floresta, aunque la gente circula por su local las billeteras están cerradas porque "no hay poder adquisitivo". La crisis económica lo tiene soprendido.
"Nunca vi algo así. Mirá que tengo 63 años, tengo una vida en este rubro, que es el corralón. Pero como este momento, no. La gente viene, concurre mucha gente al local, pero no hay poder adquisitivo", señaló a C5N el comerciante de materiales de la construcción.
"Las obras grandes, por ejemplo, antes gastaban 10 ahora gastan más despacio, gastan 2, 3... y así estamos", agregó Horacio, para quien "la gente no tiene plata", lo que se traduce en una urgencia en el sector.
"En general, el que tiene un comercio o una PYME, la estamos pasando muy mal. La gente no tiene plata. Entra mucha gente a llevar 'minorías', no sé, una bolsita de arena, los 10 kilos de cemento, compras chicas. Entra un montón de gente, y a veces no lo podemos creer la caja que hacemos, diaria", explicó.
Aunque al final del día haya habido numerosas ventas, los montos facturados y los volúmenes despachados dejan mucho que desear, sobre todo cuando los servicios e insumos se volvieron más caros.
"Falta el cliente que venía antes. Nos está costando mantenernos con el aumento del gasoil, de la logística, de los camiones", enumeró el comerciante, que mantuvo este viernes "una reunión con colegas para ver qué solución le podemos encontrar a esto".
"Hay muchos colegas que han cerrado el negocio gente que saca de los ahorros para seguir manteniendo esto. Nosotros seguimos apostando al trabajo, pero así nos cuesta un montón. Los números no están dando", reveló.
La construcción cayó un 10% en lo que va del gobierno de Javier Milei y las últimas cifras oficiales dan cuenta de una caída del empleo en esa actividad que, junto con la industria, representan el 62% de los puestos perdidos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario