"Tecnificarnos": el dueño de Lumilagro justificó los despidos y volvió a generar polémica

Al ser consultado sobre el destino de los empleados que quedaron fuera de la planta de Tortuguitas, Nadler sostuvo que se trató de "retiros voluntarios" y enmarcó la situación como una evolución natural del negocio.

"Tuvimos que tomar la decisión de tecnificarnos", argumentó el joven empresario, comparando el presente con una reestructuración pasada de la firma: "Como hicimos en la década del 70, cuando soplábamos las botellas a pulmón, bajamos de 70 a 40 personas".

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El dueño de Lumilagro y un perfil polémico

Las declaraciones de este domingo llegan en un momento crítico para la imagen de Nadler. Semanas atrás, el empresario ya había generado controversia al anunciar que Lumilagro pasaría a importar gran parte de los componentes que históricamente fabricaba en el país.

A esto se le suma el fuerte rechazo que cosecharon sus publicaciones en redes sociales, donde usuarios y representantes gremiales le recriminaron actitudes que parecían celebrar el ajuste y la pérdida de puestos de trabajo.

Con esta nueva aparición mediática, el dueño de la marca de termos más famosa de Argentina ratifica el rumbo de una empresa que parece alejarse definitivamente de su perfil industrial tradicional para volcarse a un esquema de ensamblado y comercialización de productos extranjeros.