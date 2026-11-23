Al describir el producto en cámara, explicó que se distingue a simple vista de las aves de consumo más extendidas por su tonalidad: indicó que es una carne más negra y oscura que la de pollo habitual. Así, el informe puso el foco en cómo los hogares y los comercios del interior misionero buscan alternativas más económicas para sostener el consumo de proteínas ante el peso de la crisis.