Crisis económica: en Misiones ya ofrecen "pichones de paloma" ante la imposibilidad de comprar carne
Mientras los economistas ya hablan de "recesión técnica" en el país, Misiones expresa la peor cara de la situación actual: venden carne de paloma.
El impacto de la crisis económica en el consumo cotidiano volvió a quedar en evidencia en un informe de Crónica TV emitido en vivo desde Misiones, donde un cronista recorrió un comercio y mostró la venta de pichones de paloma como alternativa cárnica ante el encarecimiento de los cortes habituales y la pérdida de poder adquisitivo.
Ofertas que llaman la atención en los comercios de Misiones
Al presentar la situación al aire, el periodista señaló que el escenario económico se está volviendo cada vez más complejo para las familias y que esa tensión se refleja en propuestas comerciales poco habituales para la mayoría. Si bien aclaró que sabía del consumo de paloma en ámbitos rurales, remarcó que nunca antes había visto este producto ofrecido en oferta dentro de un local comercial.
Según relató durante el móvil, en los últimos meses —al recorrer zonas como Frontera, El Soberbio y 25 de Mayo— comenzó a advertir carteles que anunciaban la "venta de pichón". Al principio pensó que podía tratarse de aves jóvenes destinadas a la cría, pero comprobó que se trataba de piezas comercializadas para el consumo.
Dos pichones por $4.999 y una carne más oscura
Durante la recorrida por la heladera exhibidora, el cronista señaló el cartel promocional que ofrecía “2 pichones (unid) $4.999” (cerca de $5.000), junto a otras opciones del mostrador como cortes de cerdo y pavo.
Al describir el producto en cámara, explicó que se distingue a simple vista de las aves de consumo más extendidas por su tonalidad: indicó que es una carne más negra y oscura que la de pollo habitual. Así, el informe puso el foco en cómo los hogares y los comercios del interior misionero buscan alternativas más económicas para sostener el consumo de proteínas ante el peso de la crisis.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario