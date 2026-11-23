Haberes de ANSES en noviembre: los valores oficiales de la jubilación mínima y máxima con aumento y bono
Durante noviembre, los haberes previsionales recibieron una actualización del 1,93%, calculada en función del índice de inflación correspondiente a septiembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció los nuevos valores que cobran los jubilados y pensionados durante noviembre, con una actualización mensual determinada por la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La suba alcanza a los beneficiarios del sistema previsional y también repercute en otras prestaciones, como la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos y ya se encuentra definido el cronograma de pagos del mes.
Cuánto cobraron los jubilados de la mínima y de la máxima en noviembre 2026
Durante noviembre, las jubilaciones y pensiones registraron un incremento del 1,93%, calculado sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Con esta actualización, el haber mínimo quedó en $444.027 y alcanzó los $514.027 con el bono de $70.000. Por su parte, la jubilación máxima se ubicó en $2.987.886.
En cuanto a las prestaciones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegó a $425.222 con bono, mientras que las pensiones por discapacidad o vejez alcanzaron los $380.819. A su vez, la prestación para madres de siete hijos o más se estableció en $514.027, incluido el refuerzo extraordinario.
Cómo se paga el bono en noviembre 2026
Los jubilados que perciban la mínima cobran el bono completo de $70.000, hasta alcanzar un ingreso total de $514.027. Quienes superen el haber mínimo, pero no lleguen a ese monto, recibirán un refuerzo proporcional para completar la diferencia. En cambio, quienes cobren más de $514.027 no tendrán acceso al bono.
El calendario de pagos de jubilaciones y pensiones en noviembre 2026
El calendario de pagos de ANSES se organiza según la terminación del DNI de cada jubilado o pensionado y el monto del haber que percibe.
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DNI terminados en 0: a partir del miércoles 11 de noviembre.
DNI terminados en 1: a partir del jueves 12 de noviembre.
DNI terminados en 2, 3 y 4: a partir del viernes 13 de noviembre.
DNI terminados en 5: a partir del lunes 16 de noviembre.
DNI terminados en 6: a partir del martes 17 de noviembre.
DNI terminados en 7: a partir del miércoles 18 de noviembre.
DNI terminados en 8: a partir del jueves 19 de noviembre.
DNI terminados en 9: a partir del viernes 20 de noviembre.
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