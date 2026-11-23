Tras la actualización del 1,93%, la jubilación mínima alcanzó los $444.027.

En cuanto a las prestaciones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegó a $425.222 con bono, mientras que las pensiones por discapacidad o vejez alcanzaron los $380.819. A su vez, la prestación para madres de siete hijos o más se estableció en $514.027, incluido el refuerzo extraordinario.