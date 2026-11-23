La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 1,93% en las asignaciones familiares del SUAF para noviembre, en línea con la evolución de la inflación. Con esta actualización, los trabajadores que se encuentren dentro del primer rango de ingresos pasarán a cobrar $79.816 por hijo, de acuerdo con los nuevos valores establecidos para el próximo mes.