Asignación por Hijo en ANSES: de cuánto será el aumento para los beneficiarios del SUAF
El organismo actualizó los montos de las asignaciones familiares y estableció cuánto cobrarán los beneficiarios durante noviembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 1,93% en las asignaciones familiares del SUAF para noviembre, en línea con la evolución de la inflación. Con esta actualización, los trabajadores que se encuentren dentro del primer rango de ingresos pasarán a cobrar $79.816 por hijo, de acuerdo con los nuevos valores establecidos para el próximo mes.
El incremento se calcula a partir de la fórmula de movilidad, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores. En este caso, el porcentaje corresponde a la inflación de septiembre, informada por el INDEC, que fue del 1,93%.
Qué monto entrega ANSES por SUAF en noviembre 2026
Las asignaciones familiares del SUAF se cobran sin descuentos ni retenciones, por lo que los beneficiarios reciben en sus cuentas bancarias el importe completo liquidado por la ANSES. Para noviembre de 2026, los valores se distribuyen según los siguientes rangos de ingresos:
- Rango 1: sube a $79.816 por hijo.
- Rango 2: sube a $53.841 por hijo.
- Rango 3: sube a $32.566 por hijo.
- Rango 4: sube a $16.806 por hijo.
Para las familias que cobran la asignación familiar por hijo con discapacidad, los montos de noviembre de 2026 serán los siguientes:
- Rango 1: aumenta a $259.864.
- Rango 2: aumenta a $183.839.
- Rango 3: aumenta a $116.026.
Cuáles son los topes de ingreso para SUAF de ANSES
El aumento del 1,93% también actualiza los límites de ingresos para acceder a las asignaciones familiares del SUAF. Para el undécimo mes del año, el tope de ingreso individual se establece en $3.271.814, mientras que el límite del ingreso del grupo familiar asciende a $6.543.627.
Para determinar si corresponde cobrar el beneficio, la ANSES considera los ingresos brutos de ambos padres, independientemente de su estado civil. Si uno de ellos supera el tope individual, la familia queda excluida de la prestación, incluso cuando la suma de ambos ingresos no supere el límite familiar.
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