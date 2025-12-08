Fin de semana largo: se movieron más turistas pero se quedaron menos tiempo en los destinos

Findes largos: “dinamizadores tempranos”

Para la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los feriados largos del penúltimo y último mes del año demuestran su relevancia como “dinamizadores tempranos” de la temporada de verano.

Reta Playa (1)

“Históricamente el feriado de diciembre era más fuerte que el fin de semana largo de noviembre. Sin embargo, este año la tendencia se invirtió en la mayoría de las provincias, en parte porque el de fin de semana extralargo de noviembre fue de cuatro días”, explicó la entidad.

Los 10 destinos elegidos por los turistas