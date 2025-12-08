Fin de semana largo: se movieron más turistas pero se quedaron menos tiempo en los destinos
La CAME publicó un informe en el que especifican que durante el fin de semana largo que termina se movieron por el país 1.377.810 personas pero la estadía promedio se redujo a solo 2 noches.
El último fin de semana largo del 2025 trajo consigo un aumento en la cantidad de turistas que recorrieron el país, aunque con una estadía menos extensa con relación al mismo período de 2023 (el año pasado el Día de la Inmaculada Concepción cayó en domingo y no hubo puente turístico).
Según datos relevados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se movieron por el país 1.377.810 personas, la estadía promedio se redujo a 2 noches con relación a las 2,6 de hace años.
Esto se produce como consecuencia de un menor poder adquisitivo de las familias, que privilegian “escapadas más cortas, cercanas y de bajo costo presupuestario”, detalla la CAME en su reporte.
A pesar de que el número de turistas refleja un aumento del 43,5% respecto a la cantidad que se movió en 2023, el gasto promedio solo se incrementó en un 8,8% en términos reales, pasando a ser de $90.495 por turista, con un gasto total de $249.370 millones.
De acuerdo a la ya citada Cámara, “este aumento refleja un mayor esfuerzo de consumo de los viajeros, que concentraron sus gastos en servicios esenciales y en experiencias de alto valor percibido”.
Findes largos: “dinamizadores tempranos”
Para la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los feriados largos del penúltimo y último mes del año demuestran su relevancia como “dinamizadores tempranos” de la temporada de verano.
“Históricamente el feriado de diciembre era más fuerte que el fin de semana largo de noviembre. Sin embargo, este año la tendencia se invirtió en la mayoría de las provincias, en parte porque el de fin de semana extralargo de noviembre fue de cuatro días”, explicó la entidad.
Los 10 destinos elegidos por los turistas
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Mar del Plata
- Córdoba
- Puerto Iguazú
- Mendoza
- Ushuaia
- Salta
- San Miguel de Tucumán
- San Salvador de Jujuy
- Corrientes
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario