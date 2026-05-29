Escapadas por Buenos Aires: el lugar a pocos kilómetros de distancia para visitar un fin de semana

Otro sitio imperdible es el Salto de agua, una formación natural que dio origen al nombre de la ciudad y que fue declarada Lugar Histórico Nacional. Este espacio se encuentra frente a las ruinas del tradicional Molino Quemado, uno de los íconos históricos de la localidad.

Quienes disfrutan de la gastronomía también pueden recorrer el centro de la ciudad, donde todavía funcionan antiguos almacenes y comercios tradicionales que forman parte de la identidad local.

La historia de Pancho Sierra, conocido como el "Gaucho Santo", es otro de los atractivos que despierta interés entre turistas y visitantes. Su tumba continúa siendo un lugar de peregrinación para personas de distintos puntos del país.

Dónde queda Salto

Salto se encuentra en el norte de la provincia de Buenos Aires y es la cabecera del partido homónimo. Está ubicada a menos de 200 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que puede visitarse fácilmente durante un fin de semana.

Gracias a su ubicación estratégica y a sus paisajes rurales, es considerada por muchos como una de las ciudades más atractivas para realizar escapadas cortas dentro del territorio bonaerense.

Cómo llegar a Salto

Llegar a Salto desde la Ciudad de Buenos Aires es sencillo y puede realizarse en aproximadamente dos horas de viaje.

La opción más utilizada consiste en tomar el Acceso Oeste o la Ruta Nacional 7 hasta la altura del kilómetro 94. Desde allí se debe continuar por la Ruta Provincial 31, que conecta directamente con la ciudad.

El trayecto atraviesa distintos paisajes rurales característicos de la provincia de Buenos Aires y representa una excelente alternativa para quienes desean disfrutar de una escapada rápida, económica y rodeada de naturaleza