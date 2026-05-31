Chile 2026: el pueblo que tiene termas a mas de 4.000 metros de altura y que son gratuitas

Dónde quedan las Termas de Polloquere

Estas termas están situadas a 150 kilómetros de Putre, en la provincia de Parinacota, dentro del entorno del Salar de Surire. El acceso es libre, aunque se recomienda extremar los cuidados por las condiciones propias de la altura. Por este motivo, se aconseja ir preparado con agua, protector solar y abrigo, ya que las temperaturas bajan considerablemente durante la noche.

Cómo llegar a las Termas de Polloquere

Para llegar en auto desde Putre, hay que tomar la ruta CH-11 en dirección al paso hacia Bolivia o hacia el Lago Chungará. Una vez allí, a la altura de la Guardería de Las Cuevas, se continúa por el desvío hacia Guallatire hasta alcanzar el retén de Chilcaya. Se recomienda realizar este recorrido en un vehículo 4x4, ya que gran parte del trayecto presenta caminos de tierra y sectores en mal estado.