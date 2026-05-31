Chile 2026: el pueblo que tiene termas a mas de 4.000 metros de altura y que son gratuitas
Este destino se ubica a 150 kilómetros de Putre, en la provincia de Parinacota. Es perfecto para observar flamencos, ñandúes, vicuñas, alpacas y llamas. Descubrí dónde queda y qué hacer.
Las Termas de Polloquere, ubicadas en la Región de Arica y Parinacota, en el extremo norte de Chile, se consolidó en los últimos años como un destino atractivo para quienes buscan descanso en entornos naturales y alejados de los grandes centros urbanos.
En paralelo, Chile experimentó un crecimiento sostenido en materia turística, impulsado por la diversidad de sus paisajes, el desarrollo de infraestructura y la promoción de destinos naturales. Este avance permitió la llegada de visitantes tanto nacionales como internacionales, posicionando al país como una de las opciones más elegidas dentro de Sudamérica.
El pueblo de las Termas de Polloquere
Las Termas de Polloquere cuentan con dos grandes pozas de aguas termales que provienen de napas subterráneas y pueden superar los 60°C, lo que las convierte en una de las fuentes termales más calientes del país.
Además, se encuentran dentro de la Reserva Nacional Las Vicuñas, un entorno natural privilegiado donde es posible ver fauna típica de la zona como flamencos, vicuñas, alpacas, llamas y ñandúes. Este paisaje, sumado a la tranquilidad del lugar, lo vuelve una opción ideal para quienes buscan naturaleza y descanso.
Dónde quedan las Termas de Polloquere
Estas termas están situadas a 150 kilómetros de Putre, en la provincia de Parinacota, dentro del entorno del Salar de Surire. El acceso es libre, aunque se recomienda extremar los cuidados por las condiciones propias de la altura. Por este motivo, se aconseja ir preparado con agua, protector solar y abrigo, ya que las temperaturas bajan considerablemente durante la noche.
Cómo llegar a las Termas de Polloquere
Para llegar en auto desde Putre, hay que tomar la ruta CH-11 en dirección al paso hacia Bolivia o hacia el Lago Chungará. Una vez allí, a la altura de la Guardería de Las Cuevas, se continúa por el desvío hacia Guallatire hasta alcanzar el retén de Chilcaya. Se recomienda realizar este recorrido en un vehículo 4x4, ya que gran parte del trayecto presenta caminos de tierra y sectores en mal estado.
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