Cómo afectará el acuerdo con el FMI al bolsillo del trabajador

Cómo afectará el acuerdo con el FMI al salario y la inflación

El FMI entendió que la inflación en Argentina no es un simple fenómeno monetario como señala la ortodoxia sino que es multicausal. Así es que dio aval a los controles de precios con el objetivo claro de mejorar el salario real de los trabajadores.

Cómo afectará el acuerdo con el FMI a las jubilaciones

Así como se acordó que no haya Reforma Laboral, otro de los puntos clave de lo que chatearon hasta altas horas Martín Guzmán y Sergio Chodos es que no haya Reforma Previsional. No habrá ajuste de jubilaciones, pensiones, planes sociales y programas de Anses. Tampoco se contempla el regreso de la jubilación privada ya sea con seguros de retiro o AFJP.

Cómo afectará el acuerdo con el FMI a las tarifas

Habrá aumentos progresivos y segmentados de tarifas con quitas de subsidios para aquellos que tienen ingresos y pueden pagar el total del servicio. Unos 500 mil usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires deberán abonar el 100% de la factura en el mes de marzo. Sus viviendas están cotizadas en más de u$s 3.700 el metro cuadrado de valor fiscal.

Cómo afectará el acuerdo con el FMI al dólar

No habrá devaluación brusca. El dólar oficial acompañará a la inflación. Se espera profundizar el desarrollo del mercado de capitales con tasas de interés reales. Se acordó que se amplíe el financiamiento en pesos para inversión productiva.

El objetivo del Banco Central es sumar reservas por 5.000 millones de dólares en 2022. El déficit transitará un "sendero fiscal" de ajuste hasta llegar al cero en 2025. Paralelamen se acordó atacar la evasión y el lavado de dinero. "Es el mejor acuerdo posible", dijo el ministro de Economía. La historia juzgará.