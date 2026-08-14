Datos oficiales: desde el inicio de la gestión de Milei se destruyeron 337.365 puestos de trabajo formales
La política económica de Javier Milei generó 373 despidos por día. En los primeros 5 meses de este año ya cerraron casi 8.500 empresas y casi 31 mil desde 2024.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, insisten en intentar sostener el más que devaluado relato libertario y, a pesar de la contundencia de las estadísticas oficiales que se encargan en desmentirlos a cada paso, repiten en cada oportunidad que se les presenta que el modelo económico es un éxito. Una realidad muy distinta del forzado triunfalismo que intentan imprimir los libertarios a su discurso traza la última Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) elaborado por la Secetaría de Trabajo de la Nación sobre la base de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Es decir datos oficiales del gobierno nacional.
Desde el inicio de la gestión libertaria, y hasta el 31 de mayo pasado, la economía del tándem Milei-Caputo destruyó 337.365 puestos de trabajo formales. A razón de 373 por día.
El sector privado concentró la mayor parte de la caída, con 241.176 empleos menos, seguido por el sector público, que perdió 79.865 puestos. En casas particulares se registraron 16.324 trabajadores menos. En contraste, el monotributo mostró un crecimiento y sumó 160.573 trabajadores dejando en evidencia la mayor precarización del mercado laboral.
Además el cierre de empresas se aceleró en lo que va de este 2026 y alcanzó niveles superiores a los registrados en los dos años anteriores. De acuerdo con datos del SIPA en los primeros seis meses del año tuvieron que bajar sus persianas de manera definitiva otras 8.438 empresas.
El cierre de empresas empleadoras se aceleró durante 2026 y alcanzó niveles superiores a los registrados en los dos años anteriores. Según los datos oficiales en los primeros 6 meses de este año 8.438 empresas tuvieron que bajar sus persianas de manera definitiva por el impacto negativo de la economía libertaria, signada por el derrumbe del consumo y la apertura indiscriminada de las importaciones, especialmente desde China. Es decir que en lo que va del año cerraron 1.400 empresas por mes, un nivel muy por encima del registrado en el primer semestre de 2025 cuando fue de 832 cierres mensuales e incluso superior akl registrado en 2024 cuando el shock de las primeras medidas del gobierno fue devastador. En aquel momento cerraron 1.126 empresas por mes.
Así, desde el inicio de la gestión libertaria la cantidad de empresas empleadoras se redujo en unas 30.600 unidades, es decir 34 por día , según indican los datos oficiales del SIPA.
Luis Campos, Investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma, advirtió que en materia de empleo formal la crisis del modelo libertario es incluso mucho más fuerte que la que produjo el macrismo. Entre abril de 2018 y enero de 2020 se destruyeron 228.522 puestos de trabajo registrados.
El trabajo independiente, en cambio, mostró una expansión de 1,4% frente a 2025. Dentro de esta modalidad, la cantidad de aportantes al monotributo aumentó 2%, lo que representó 42.700 personas adicionales, mientras que los monotributistas sociales crecieron 1,3% (3.000 personas más). Esto da cuenta de que, a la par de la destrucción de empleos formales, crece también la precarización laboral.
La EIL reconoce que el empleo asalariado formal del sector privado "muestra desde septiembre de 2023 una tendencia descendente. La caída fue particularmente pronunciada durante el primer trimestre de 2024, para luego moderarse y estabilizarse hacia la segunda mitad de ese año. Entre octubre y diciembre de 2024 se observó una recuperación moderada, que permitió recobrar parcialmente las pérdidas acumuladas en los meses previos”. Sin embargo, durante los primeros meses de 2025 el empleo permaneció prácticamente sin variaciones, y a partir de junio de ese año retomó una trayectoria descendente. Esta nueva fase contractiva se extendió durante el segundo semestre de 2025 (a un ritmo promedio mensual del -0,2%) y continuó durante el primer trimestre de 2026, aunque con una intensidad algo más moderada (-0,1% promedio mensual).
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