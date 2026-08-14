Por qué Sandra Pettovello avaló el Decreto 562/2025 con el que Javier Milei cambió el nombre del Día del Niño
El Gobierno oficializó el Día del Niño para el tercer domingo de agosto mediante un decreto clave firmado por Javier Milei y Sandra Pettovello.
A través del Boletín Oficial, el Gobierno formalizó la fecha histórica dedicada a las infancias. La medida, que lleva la firma del presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello, busca promover la concientización social. El oficialismo expuso diversos argumentos para restituir y consolidar la tradicional denominación del Día del Niño en todo el país.
¿Por qué Sandra Pettovello y Javier Milei oficializaron el Día del Niño?
IMPORTANTE: Por qué cambiaron el nombre del Día del Niño desde 2020 hasta el Decreto 562/2025 de Javier Milei
Entre los considerandos del Decreto 562/2025, el Poder Ejecutivo argumentó que la declaración se enmarca en los lineamientos estipulados por la Organización de las Naciones Unidas. El texto legal destaca que, según la legislación argentina, se entiende por niño a "todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad".
Además, la resolución señala que los más pequeños representan "un pilar fundamental de nuestra Nación". En este sentido, la ministra Sandra Pettovello avaló el documento al considerar que existe una tradición fuertemente arraigada en el país para celebrar esta festividad cada tercer domingo del mes de agosto, promoviendo la comprensión y la fraternidad.
¿Qué establece el nuevo decreto para los organismos del Estado?
La normativa, que ya se encuentra vigente, no solo busca fomentar el entretenimiento de las infancias, sino también jerarquizar su rol en la sociedad argentina. El decreto subraya la obligación constitucional del Estado de adoptar todas las medidas administrativas y legislativas necesarias para hacer efectivos sus derechos.
Por último, el texto oficial aclara que resulta pertinente establecer formalmente la celebración del Día del Niño con el objetivo central de que todos los organismos del Estado Nacional, junto con la ciudadanía en general, asuman un compromiso activo para garantizar y proteger el pleno desarrollo de los menores en condiciones dignas.
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