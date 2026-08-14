El Gobierno celebrará el Día de las Infancias aunque Javier Milei lo llame Día del Niño por Decreto 562/2025

Los festejos se llevarán a cabo con la correspondiente entrega de juguetes en todas las instituciones educativas de la región. Con esta decisión administrativa, el Gobierno local dejó en claro que la perspectiva integral enfocada en el desarrollo de las infancias se mantendrá inalterable en su territorio, priorizando el enfoque de derechos sin importar las recientes modificaciones simbólicas impulsadas desde la Casa Rosada.