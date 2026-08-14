El Gobierno celebrará el Día de las Infancias aunque Javier Milei lo llame Día del Niño por Decreto 562/2025
Un Gobierno de la provincia de Buenos Aires ratifica los festejos por el Día de las Infancias a través de una comunicación del Boletín Oficial.
A pesar de la reciente decisión del Ejecutivo nacional, en la provincia de Buenos Aires se mantendrá la denominación inclusiva. La Municipalidad de Avellaneda anunció formalmente los preparativos destinados a las instituciones educativas para celebrar el Día de las Infancias, diferenciándose del Gobierno central.
La disputa por el nombre: ¿Día de las Infancias o Día del Niño?
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Mientras que la gestión presidencial firmó una normativa oficial para retornar a la nomenclatura tradicional, la administración bonaerense sostiene la postura firme de utilizar un lenguaje plural e inclusivo. A través de la Secretaría de Educación municipal, el distrito de la zona sur del conurbano confirmó que las celebraciones locales en el ámbito escolar reflejarán esta diversidad en el Boletin Oficial.
Los festejos se llevarán a cabo con la correspondiente entrega de juguetes en todas las instituciones educativas de la región. Con esta decisión administrativa, el Gobierno local dejó en claro que la perspectiva integral enfocada en el desarrollo de las infancias se mantendrá inalterable en su territorio, priorizando el enfoque de derechos sin importar las recientes modificaciones simbólicas impulsadas desde la Casa Rosada.
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