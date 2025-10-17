Fuerte suba de los precios mayoristas: para el Indec, en septiembre llegó al 3,7%

Por otra parte, el nivel general del Índice de Precios Internos Básicos al por mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo del IPIM, mostró un aumento de 4,1% en el mismo período. En este caso, se explica por la suba de 3,7% en los “Productos nacionales” y de 9,0% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide la variación de los precios de la producción local excluyendo impuestos, registró un incremento de 4,0% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 5,2% en los “Productos primarios” y de 3,5% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

La inflación de septiembre

El martes pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informaba que el Índice de Precios al Consumidor de septiembre fue de 2,1%, acumulando un alza de 22% en los primeros nueve meses del año y de 31,8% en el año.

Según el informe oficial, la división que registró la mayor suba mensual fue "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles", con un 3,1%, impulsada principalmente por los aumentos en las tarifas de servicios públicos.

En el otro extremo, el rubro de "Restaurantes y hoteles" fue el que mostró la menor variación, con un incremento de apenas el 1,1%, lo que podría indicar una retracción en el consumo en ese sector.