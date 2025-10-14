INDEC informa este martes la inflación de septiembre 2025
La gran mayoría de las consultoras privadas anticipan que, por primera vez en cinco meses, la inflación volvería a ubicarse por encima del 2%.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este martes el dato oficial de la inflación de septiembre. Como consecuencia del recalentamiento en las expectativas de devaluación, el mercado estima que la cifra superará el 2% por primera vez desde abril pasado.
En su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado a fines de septiembre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mostró que los 42 participantes pronosticaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 2,1% en el noveno mes del año. En el REM previo, la inflación prevista para este período era de 1,8%.
Vale recordar que septiembre fue atravesado por el revés electoral que sufrió el oficialismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires y una creciente desconfianza en el esquema cambiario, lo cual llevó al tipo de cambio a testear el techo de la banda. En ese marco, la consultora EcoGo, por ejemplo, proyectó una inflación del 2,3%.
Desde la entidad remarcaron los mayores aumentos de precios en alimentos, fundamentalmente durante la primera parte del mes, aunque también subrayaron los aumentos en combustibles, cigarrillos, y servicios de comunicaciones.
PxQ destacó casi las mismas subas, aunque también subrayó un incremento en la división de restaurantes y hoteles. En promedio, avizoró que la inflación mensual será del 2,1%.
Analytica también midió 2,1%, mientras que Orlando Ferreres & Asociados (OJF) fue un poco más optimista al pronosticar "2% o un poco menos". Desde C&T también calcularon una variación en torno al 2%.
La inflación en Ciudad
La semana pasada, el instituto de estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires informó que la inflación porteña se aceleró desde el 1,6% al 2,2%. Particularmente resaltaron subas por factores estacionales, como las registradas en pasajes aéreos y verduras.
También se destacaron ajustes en otros componentes de la división de Transporte, como los combustibles, y en el rubro de Recreación y Cultura. Los alimentos subieron 2,2%; además de la mencionada variación en frutas y verduras, fue importante el aumento en pan y cereales.
Los participantes del REM recién esperan que los precios arrojen un aumento mensual inferior al 2% en enero de 2026. Para el acumulado de 2025 la inflación esperada es de 29,8% (+1,6 puntos porcentuales respecto del relevamiento de agosto), mientras que para los próximos 12 meses se calcula una variación del 21,9% (+0,9 puntos).
Cabe recordar que en mayo la inflación mensual tocó un piso de 1,5%. Si bien no logró bajar de ese umbral, hasta agosto pudo sostenerse por debajo del 2% (en agosto fue del 1,9%). Para garantizar esto, el Gobierno contribuyó con su intervención sobre el precio del dólar y la intención de no convalidar aumentos considerables de los salarios reales.
