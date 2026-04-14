Furibundas críticas tras el 3,4% de inflación de marzo

Aguiar también planteó que la inflación en ascenso convive con la caída del empleo y el derrumbe del consumo, lo que —según su mirada— profundiza la pérdida de ingresos tanto en el sector público como en el privado. “La gente no puede llegar a fin de mes”, afirmó, y agregó que la gestión actual “ya no tiene perspectivas de mejora mientras esté este Gobierno”. En ese marco, ATE confirmó un paro nacional con movilización para el 21 de abril, en reclamo de reapertura de paritarias y en rechazo al ajuste en el sector público. Además, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) realizará la presentación de un nuevo informe de Canasta Básica del Trabajador en Mar del Plata.