Furibundas críticas tras el 3,4% de inflación de marzo
El dato del INDEC reavivó la tensión política y económica. Dirigentes sindicales, economistas y funcionarios opositores cuestionaron el rumbo del Gobierno y advirtieron por la pérdida del poder adquisitivo.
La inflación de marzo, que se ubicó en 3,4% mensual, volvió a encender las alarmas en el frente económico y generó una fuerte ola de críticas desde distintos sectores sindicales, políticos y económicos, que apuntaron contra la gestión de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general Rodolfo Aguiar fue uno de los más duros al calificar el dato como un “fracaso rotundo” de lo que definió como los “supuestos expertos en economía Milei y Caputo”. En esa línea, sostuvo que el Gobierno “consumió todo el saldo a favor que tenía” y que “está girando en descubierto”, al tiempo que advirtió que la sociedad “le va a cerrar la cuenta” ante lo que describió como una crisis económica sin precedentes.
Aguiar también planteó que la inflación en ascenso convive con la caída del empleo y el derrumbe del consumo, lo que —según su mirada— profundiza la pérdida de ingresos tanto en el sector público como en el privado. “La gente no puede llegar a fin de mes”, afirmó, y agregó que la gestión actual “ya no tiene perspectivas de mejora mientras esté este Gobierno”. En ese marco, ATE confirmó un paro nacional con movilización para el 21 de abril, en reclamo de reapertura de paritarias y en rechazo al ajuste en el sector público. Además, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) realizará la presentación de un nuevo informe de Canasta Básica del Trabajador en Mar del Plata.
En paralelo, la economista Delfina Rossi también analizó el impacto del dato inflacionario y advirtió sobre los efectos en la dinámica económica. En declaraciones a Futurock, señaló que si la inflación supera el 3% mensual se acelera la inercia de los contratos, lo que impacta directamente en la formación de precios y negociaciones salariales. En ese escenario, consideró que “se cae la única banderita que tiene el Gobierno”, en referencia al control inflacionario como principal argumento de gestión.
Las críticas también llegaron desde el plano político. El intendente de Castelli, Francisco Echarren, utilizó su cuenta de X para cuestionar la situación económica. “SOLO EN 3 MESES Milei ya casi supera la inflación que ÉL MISMO presupuestó para TODO EL AÑO”, expresó, al tiempo que advirtió que se acumulan “10 meses de aceleración consecutiva”. En su mensaje, remarcó además el impacto en el poder adquisitivo de las familias frente a la suba de precios en alimentos, transporte y servicios, y cerró con la frase: “Menos relato, más realidad”.
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