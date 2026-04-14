La inflación de marzo fue del 3,4% y acumula un alza de 9,4% en lo que va del año

Por su parte, Prendas de vestir y calzado tuvo una suba de 3,1% y el rubro de Comunicación registró un incremento de 2,9%.

Otros rubros y sus aumentos:

Salud: 2,6%

Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,1%

Bienes y servicios varios: 1,7%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,3%

rubros inflación marzo 2026

El impacto de un dato por fuera de los planes libertarios

Para el Gobierno, el dato de 3,4% de inflación en marzo de 2026 representa un desafío político y técnico significativo, ya que marca el nivel mensual más alto en lo que va del año y rompe la barrera psicológica y económica del 3% que se venía manteniendo en el primer bimestre.

El fin de la "meseta" del 2%

Durante enero y febrero de 2026, la inflación se había estabilizado en el 2,9%. El salto al 3,4% implica un quiebre en la tendencia de desaceleración o estabilidad que el Ministerio de Economía intentaba consolidar. Para el Gobierno, esto significa admitir que factores estacionales y regulados (como Educación y tarifas) tienen una inercia difícil de frenar solo con política monetaria.

La tensión con el FMI y los Mercados

El dato sale a la luz en un momento de renegociación. Mientras el Gobierno mantiene su discurso de "no desviarse del rumbo", organismos como el FMI ya proyectan para este 2026 una inflación que podría ser considerablemente superior a la meta oficial. Un 3,4% le quita margen de maniobra al ministro de Economía para pedir mayores flexibilizaciones si no logra mostrar que el número de abril volverá a la senda del 2%.