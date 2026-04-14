La inflación de marzo fue del 3,4% y acumula un alza de 9,4% en lo que va del año
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza que preocupa al Gobierno.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) indicó que la inflación del mes de marzo fue del 3,4%, en medio de un escenario en el que tanto analistas privados como el propio Gobierno anticipaban una cifra superior al 3% mensual. De esta manera, se trata del registro más elevado desde marzo del año pasado.
Por supuesto, se trata de un dato que no coincide con los planes de la gestión libertaria, que asegura que en agosto la inflación será de 0%.
Cuáles fueron los rubros que más aumentaron en marzo 2026
De acuerdo a lo informado por el INDEC, el rubro que fue realmente vapuleado por los aumentos fue Educación: registró un alza de 12,1%.
A ese dato le siguió el de Transporte, que se vio afectado por un aumento de 4,1%, mientras que Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles se ubicó en un 3,7% de incremento. En tanto, el alza también se vio reflejado en Recreación y Cultura con un ascenso de 3,4%, igualando a la inflación general y al rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas.
Por su parte, Prendas de vestir y calzado tuvo una suba de 3,1% y el rubro de Comunicación registró un incremento de 2,9%.
Otros rubros y sus aumentos:
- Salud: 2,6%
- Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,1%
- Bienes y servicios varios: 1,7%
- Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,3%
El impacto de un dato por fuera de los planes libertarios
Para el Gobierno, el dato de 3,4% de inflación en marzo de 2026 representa un desafío político y técnico significativo, ya que marca el nivel mensual más alto en lo que va del año y rompe la barrera psicológica y económica del 3% que se venía manteniendo en el primer bimestre.
El fin de la "meseta" del 2%
Durante enero y febrero de 2026, la inflación se había estabilizado en el 2,9%. El salto al 3,4% implica un quiebre en la tendencia de desaceleración o estabilidad que el Ministerio de Economía intentaba consolidar. Para el Gobierno, esto significa admitir que factores estacionales y regulados (como Educación y tarifas) tienen una inercia difícil de frenar solo con política monetaria.
La tensión con el FMI y los Mercados
El dato sale a la luz en un momento de renegociación. Mientras el Gobierno mantiene su discurso de "no desviarse del rumbo", organismos como el FMI ya proyectan para este 2026 una inflación que podría ser considerablemente superior a la meta oficial. Un 3,4% le quita margen de maniobra al ministro de Economía para pedir mayores flexibilizaciones si no logra mostrar que el número de abril volverá a la senda del 2%.
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