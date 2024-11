G20: Argentina y Brasil firmaron un acuerdo por el gas de Vaca Muerta

El memorando fue firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Minas y Energía brasileño, Alexandre Silveira, en una reunión bilateral en Rio de Janeiro. El texto busca sentar las bases de la la infraestructura necesaria para la exportación del gas argentino desde Vaca Muerta a Brasil.

El brasileño destacó el acuerdo con Argentino y aseguró que “es una demostración inequívoca de que, independientemente de las posiciones políticas, debe haber un diálogo permanente”, dijo en diálogo con el medio local O Globo.

El principio de acuerdo tuvo lugar en el marco de G20 del que participó el presidente Javier Milei, quien intervino este lunes, para manifestarse en sintonía con el documento previamente difundido por el Gobierno, y llamar a los Estados a "correrse del medio" para "erradicar la pobreza"

Argentina exportará gas a Brasil a partir de 2025

A partir del 2025, la Argentina iniciará envíos por 2 millones de metros cúbicos. Los representantes designados por ambos países analizarán las alternativas para llegar a una exportación de 30 millones de metros cúbicos diarios de gas natural en 5 años.

En principio, se usará el gasoducto Bolivia-Argentina, construido originalmente para importar gas de Bolivia. Se harán modificaciones en esa obra para que el gas pueda circular de Argentina a Bolivia y después se transportará el gas a Brasil a través de Gasbol, construido en los 90 y conecta los dos países.

También analizan conexiones entre la Argentina-Rio Grande do Sul, vía Uruguaiana; la Argentina-Paraguay-Mato Grosso do Sul; y la Argentina-Uruguay-Rio Grande do Sul.