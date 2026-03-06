La industria manufacturera se contrajo 3,2% respecto de enero de 2025 y acumula siete bajas interanuales

Sustancias y productos químicos, 7,2%

Productos minerales no metálicos, 4,3%

Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, 2,2%

Productos de tabaco, 2,5%

Madera, papel, edición e impresión, 0,2%

Industrias metálicas básicas, 0,2%

Algunos rubros, como el automotor, se vieron particularmente afectados por la apertura del país a la importación de autos eléctricos, como los provenientes de China, que llegaron a principio de año a la terminal de Zárate.

Según informó el sitio Ámbito, Argentina es uno de los pocos países del mundo que no aplicó medidas de antidumping o contra la competencia desleal en el mercado automotor, lo que dejó en un escenario crítico a las autopartistas.

A la falta de medidas antidumping se le suman los efectos del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), que tiene bajos requisitos de integración local, y el vencimiento de la ley autopartista.