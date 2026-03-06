La industria manufacturera se contrajo 3,2% respecto de enero de 2025 y acumula siete bajas interanuales
Por mucho que Casa Rosada se esfuerce por mantener el discurso, la reactivación no se siente en el sector manufacturero de la industria.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este viernes que la industria manufacturera acumula su séptima baja interanual en la producción, ahora con una contracción del 3,2% respecto de enero de 2025.
A la espera de los datos de febrero sobre la inflación, el INDEC publicó en las últimas horas su Índice de Producción Industrial (IPI), cuyo retroceso se notó en particular en los rubros de Vehículos (25,7%), Maquinaria y equipo (-20,2%) y Prendas de vestir (-20,6%).
Con todo, el índie creció 3,1% respecto de diciembre de 2025, y el índice serie tendencia-ciclo registró una suba de 0,8% también en relación a ese período.
"En enero de 2026, diez de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales", consta en el informe del INDEC. El orden de incidencia en el nivel general quedó del siguiente modo:
- Maquinaria y equipo, -20,2%
- Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, -25,7%
- Prendas de vestir, cuero y calzado, -20,6%
- Otros equipos, aparatos e instrumentos, -22,1%
- Productos de caucho y plástico, -8,0%
- Productos de metal, -8,0%
- Productos textiles, -23,9%
- Alimentos y bebidas, -0,7%
- Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras, -5,0%
- Otro equipo de transporte, -8,4%
Por el contrario, se observaron incidencias positivas en algunos rubros:
- Sustancias y productos químicos, 7,2%
- Productos minerales no metálicos, 4,3%
- Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, 2,2%
- Productos de tabaco, 2,5%
- Madera, papel, edición e impresión, 0,2%
- Industrias metálicas básicas, 0,2%
Algunos rubros, como el automotor, se vieron particularmente afectados por la apertura del país a la importación de autos eléctricos, como los provenientes de China, que llegaron a principio de año a la terminal de Zárate.
Según informó el sitio Ámbito, Argentina es uno de los pocos países del mundo que no aplicó medidas de antidumping o contra la competencia desleal en el mercado automotor, lo que dejó en un escenario crítico a las autopartistas.
A la falta de medidas antidumping se le suman los efectos del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), que tiene bajos requisitos de integración local, y el vencimiento de la ley autopartista.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario