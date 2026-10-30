Golpe al bolsillo: el Gobierno de Javier Milei aprobó una nueva suba en las tarifas de luz y gas
La tarifas energéticas volverán a subir por encima de la inflación general y golpeará las finanzas de hogares, comercios e industrias.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, profundizan el ajuste del gasto público y avanzan en la quita de subsidios a la energía. En ese camino en noviembre las tarifas de luz y gas volverán a subir por encima de la inflación. Así quedó plasmado en una larga serie de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) publicadas hoy en el Boletín Oficial. El impacto se sentirá en hogares, comercios e industrias.
La suba de tarifas se da al mismo tiempo en que se le quitó el beneficio de Zona Fría que dejará a cerca de 1,6 millones de hogares sin el subsidio del 50% del que gozaban por encontrarse en zonas de temperaturas extremas. Sí podrán acceder al 20% en caso de poder calificar al cada vez más acotado régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
En el caso de la electricidad, el ENReGE aprobó los cuadros tarifarios que las distribuidoras de todo el país comenzarán a aplicar desde el 1° de noviembre. De esta manera, se actualizó el Costo Propio de Distribución (CPD), uno de los componentes que definen la tarifa de las boletas de luz. Por caso, para Edenor el ajuste en ese concepto será de 3,18% respecto de octubre, mientras que para Edesur alcanzará el 2,94%, es decir por encima de la inflación general.
Para definir la magnitud de la suba se toma las variaciones de septiembre del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que fue de 3,16%, y del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que marcó 1,93%.
Para los usuarios residenciales que mantienen el cada vez más reducido subsidio el esquema prevé tarifas bonificadas para los primeros 200 kWh mensuales durante noviembre. En este sentido, el consumo que exceda ese tope se cobrará sin subsidio. Además, la Secretaría de Energía dispuso para noviembre una bonificación extraordinaria adicional de 25% para este sector.
En el caso del gas el aumento para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires (Metrogas) será del 2,95% y del 3,65% en el conurbano bonaerense.
La Secretaría de Energía dispuso para noviembre una bonificación general de 50% sobre el Precio Anual Uniforme (PAU) para los hogares alcanzados por el régimen del SEF. A ese descuento se le sumará otra rebaja extraordinaria del 24,25%.
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