Golpe al bolsillo: el Gobierno de Javier Milei aprobó una nueva suba en las tarifas de luz y gas

En el caso del gas el aumento para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires (Metrogas) será del 2,95% y del 3,65% en el conurbano bonaerense.

La Secretaría de Energía dispuso para noviembre una bonificación general de 50% sobre el Precio Anual Uniforme (PAU) para los hogares alcanzados por el régimen del SEF. A ese descuento se le sumará otra rebaja extraordinaria del 24,25%.