"Muerte violenta": qué reveló la autopsia a Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes
En la tarde de este jueves, se conocieron los resultados preliminares de la necropsia a la maestra de 52 años y los detalles son escalofriantes.
Los resultados preliminares de la autopsia practicada en el Instituto Médico Forense (IMF) de Corrientes determinaron que Nancy Godoy, la docente cuyo cadáver fue localizado tras catorce días de intensa búsqueda, falleció a causa de múltiples heridas de arma blanca.
Las conclusiones de la necropsia fueron expuestas por videoconferencia a los familiares de la víctima por el titular del instituto, José Luis Gálvez.
En el marco de las pesquisas impulsadas por los fiscales María Andrea González y Javier Mosquera, el juez de Garantías de Esquina, Gustavo Vallejos, ordenó la prisión preventiva de Ireneo Antonio Zarza y Felipe Dionisio Sandoval, señalados como los supuestos ejecutores del femicidio. Previamente, la medida coercitiva también había sido dictada para Sergio Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón, imputada esta última bajo la figura de coautora de homicidio simple.
De acuerdo con la hipótesis acusatoria, el grupo de sospechosos desplegó una “acción violenta para darle muerte a Godoy”. Al respecto, el fiscal Mosquera precisó que los involucrados “actuaron de común acuerdo y con una distribución de funciones que, aún, no pudieron ser determinadas”.
Según trascendió, los femicidas provocaron "múltiples heridas cortopunzantes" en la docente de 52 años y hay "signos macroscópicos de que las heridas se produjeron cuando aún estaba con vida, en cara, cuello, abdomen, miembros superiores e inferiores".
En este sentido, Gustavo Briend -abogado de la familia Godoy- señaló que los profesionales a cargo de la necropsia "nunca vieron un crimen semejante", al aire de C5N.
Quiénes son los cinco detenidos por el femicidio de la docente Nancy Godoy
Por el crimen de la docente rural Nancy Godoy, hallada sin vida en la localidad de Esquina (Corrientes), la Justicia tiene a cinco personas detenidas con prisión preventiva, vinculadas en su mayoría al predio rural donde la maestra trabajaba:
Imputados como coautores de femicidio
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Ireneo Felipe Zarza (34): Capataz de la estancia El Curupí (donde funciona la Escuela Rural N° 626). En un puesto cercano a donde pernoctaba se encontraron prendas quemadas.
Felipe Dionisio Sandoval (55): Peón rural de la misma estancia, señalado como allegado y subordinado a Zarza.
Nahuel Rojas: Peón de la zona y pareja de la baqueana Rosa Leguizamón, detenido tras hallarse inconsistencias en sus declaraciones.
Imputada por homicidio simple
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Rosa Leguizamón: Baqueana que se encargaba de trasladar a caballo a la docente hasta la escuela. En su vivienda secuestraron prendas y calzado pertenecientes a la víctima.
Imputado por falso testimonio
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Ernesto Ezequiel Bordón: Peón rural detenido por haber incurrido en contradicciones y haber cambiado reiteradamente su declaración ante los investigadores.
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