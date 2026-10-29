"Muerte violenta": qué reveló la autopsia a Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes

En este sentido, Gustavo Briend -abogado de la familia Godoy- señaló que los profesionales a cargo de la necropsia "nunca vieron un crimen semejante", al aire de C5N.

Quiénes son los cinco detenidos por el femicidio de la docente Nancy Godoy

Por el crimen de la docente rural Nancy Godoy, hallada sin vida en la localidad de Esquina (Corrientes), la Justicia tiene a cinco personas detenidas con prisión preventiva, vinculadas en su mayoría al predio rural donde la maestra trabajaba:

Imputados como coautores de femicidio

Ireneo Felipe Zarza (34): Capataz de la estancia El Curupí (donde funciona la Escuela Rural N° 626). En un puesto cercano a donde pernoctaba se encontraron prendas quemadas.

Felipe Dionisio Sandoval (55): Peón rural de la misma estancia, señalado como allegado y subordinado a Zarza.

Nahuel Rojas: Peón de la zona y pareja de la baqueana Rosa Leguizamón, detenido tras hallarse inconsistencias en sus declaraciones.

Imputada por homicidio simple

Rosa Leguizamón: Baqueana que se encargaba de trasladar a caballo a la docente hasta la escuela. En su vivienda secuestraron prendas y calzado pertenecientes a la víctima.

Imputado por falso testimonio