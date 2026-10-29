El Senado aprobó un régimen de incentivo para medianas empresas que inviertan más de US$12 millones
La iniciativa obtuvo 60 votos favorables en la cámara alta (con solo dos en contra) y fue girada a Diputados. Qué beneficios fiscales implica.
El Senado aprobó este jueves el proyecto que establece un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a generar beneficios fiscales para medianas empresas que realicen inversiones productivas superiores a los US$12 millones durante los primeros dos años.
La iniciativa impulsada por el senador radical Eduardo Vischi fue aprobada con 60 votos aportados por La Libertad Avanza (LLA), el bloque Justicialista, el PRO, Movimiento por Misiones, Despierta Chubut, Independencia, Primero los Salteños y Convicción Federal. Votaron en contra los senadores de Santa Cruz José Carambia y Natalia Gadano.
El proyecto que fue girado a la Cámara de Diputados funciona como un complemento del esquema de incentivos como el RIGI, destinado a grandes inversiones, que impulsa el Gobierno Nacional, y cosechó respaldo transversal durante su tratamiento en comisión.
Qué beneficios implica el RIIR
El régimen establece beneficios como la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales del IVA. También excluye de los beneficios a las inversiones financieras y de portfolio, así como a los bienes de cambio.
Define como inversiones productivas la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos amortizables en el Impuesto a las Ganancias, así como la realización de obras destinadas directamente a actividades productivas.
También incluye la actividad pesquera, pero sin monto mínimo de inversión, así como al ganado en lo que hace a retención de terneras, en beneficio de productores rurales que podrían ser afectados por el fenómeno denominado Super Niño.
Asimismo, establece que las inversiones productivas en sistemas y/o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y bienes semovientes podrán recibir beneficios independientemente de su monto.
Dispone la presentación ante la autoridad de aplicación de un plan de inversión con carácter de declaración jurada que detalle el proyecto, su ubicación, financiamiento, cronograma de ejecución, factibilidad económica e impacto productivo y laboral.
El plan deberá contener el compromiso de contratación de proveedores nacionales equivalente, como mínimo, al 20% del monto destinado a proveedores, siempre que exista oferta disponible en condiciones de mercado de precio y calidad.
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