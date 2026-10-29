El Senado aprobó un régimen de incentivo para medianas empresas que inviertan más de US$12 millones

También incluye la actividad pesquera, pero sin monto mínimo de inversión, así como al ganado en lo que hace a retención de terneras, en beneficio de productores rurales que podrían ser afectados por el fenómeno denominado Super Niño.

Asimismo, establece que las inversiones productivas en sistemas y/o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y bienes semovientes podrán recibir beneficios independientemente de su monto.

Dispone la presentación ante la autoridad de aplicación de un plan de inversión con carácter de declaración jurada que detalle el proyecto, su ubicación, financiamiento, cronograma de ejecución, factibilidad económica e impacto productivo y laboral.

El plan deberá contener el compromiso de contratación de proveedores nacionales equivalente, como mínimo, al 20% del monto destinado a proveedores, siempre que exista oferta disponible en condiciones de mercado de precio y calidad.