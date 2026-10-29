El ladero de Axel Kicillof aprobó la Resolución 467/2026: hay feriado en Buenos Aires en el día de Halloween.

El origen de esta conmemoración se remonta al 31 de octubre de 1867, fecha en la que el Senado y la Cámara de Diputados bonaerenses promulgaron la Ley N°521. Mediante esta normativa, el Poder Legislativo dispuso la escisión y reestructuración de los terrenos que hasta ese momento integraban el partido de Necochea.

La denominación de la comuna fue elegida como un homenaje directo al estadista mexicano Benito Juárez, quien en aquel entonces ejercía la presidencia de la República Mexicana y era ampliamente reconocido en América Latina por la defensa de la soberanía de su país.

Con el aval de Axel Kicillof, hay feriado en Benito Juárez mediante Resolución 467/2026

A través de la Resolución 467/2026 promovida por el ministro Carlos Bianco, la gobernación de Axel Kicillof decretó el feriado patronal para Benito Juárez. La medida impone el cese de actividades para la administración pública provincial y el Banco Provincia, mientras que el comercio y la industria podrán optar por sumarse al asueto.