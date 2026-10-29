El ladero de Axel Kicillof aprobó la Resolución 467/2026: hay feriado en Buenos Aires en el día de Halloween
Con el aval de Axel Kicillof y la firma de Carlos Bianco, la provincia de Buenos Aires confirmó un último día no laborable en octubre. Enterate acá.
A través de la Resolución 467/2026, el gobierno conducido por Axel Kicillof formalizó el calendario de feriados previstos para octubre en la provincia de Buenos Aires. La medida establece la suspensión de tareas para los agentes de la administración pública local y la planta del sector bancario estatal y privado.
En paralelo, los sectores industrial y mercantil contarán con la facultad de adherir o no al cese operativo, según disponga cada patronal.
En este contexto, la festividad alcanza al municipio de Benito Juárez, que gozará de un descanso especial este sábado 31 de octubre, en coincidencia con la popular fecha de Halloween. Como acostumbra a suceder, el feriado toma desprevenidos a quienes no están al tanto del origen fundacional ni de las efemérides propias de los municipios.
Es preciso remarcar que, por tratarse de un día sábado, la disposición no alterará la rutina de los trabajadores estatales y bancarios, aunque sí podría incidir en el esquema de la actividad privada.
¿Por qué es feriado en Benito Juárez este sábado 31 de octubre?
Este sábado 31 de octubre se celebra el aniversario fundacional del partido de Benito Juárez, fecha que conmemora el hito institucional de la creación formal del distrito. La jornada rinde tributo a los orígenes de la localidad y a la delimitación de sus fronteras dentro de la provincia de Buenos Aires.
El origen de esta conmemoración se remonta al 31 de octubre de 1867, fecha en la que el Senado y la Cámara de Diputados bonaerenses promulgaron la Ley N°521. Mediante esta normativa, el Poder Legislativo dispuso la escisión y reestructuración de los terrenos que hasta ese momento integraban el partido de Necochea.
La denominación de la comuna fue elegida como un homenaje directo al estadista mexicano Benito Juárez, quien en aquel entonces ejercía la presidencia de la República Mexicana y era ampliamente reconocido en América Latina por la defensa de la soberanía de su país.
Con el aval de Axel Kicillof, hay feriado en Benito Juárez mediante Resolución 467/2026
A través de la Resolución 467/2026 promovida por el ministro Carlos Bianco, la gobernación de Axel Kicillof decretó el feriado patronal para Benito Juárez. La medida impone el cese de actividades para la administración pública provincial y el Banco Provincia, mientras que el comercio y la industria podrán optar por sumarse al asueto.
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