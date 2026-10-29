A qué hora cae el diluvio este viernes en el AMBA, con lluvias severas y ráfagas: rige un alerta por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes que afectará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a amplias zonas de la provincia de Buenos Aires durante las primeras horas de este viernes, con lluvias severas, ráfagas y posible granizo, en lo que se presenta como un peligroso diluvio.