A qué hora cae el diluvio este viernes en el AMBA, con lluvias severas y ráfagas: rige un alerta por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus advertencias para este viernes, con avisos por lluvias y tormentas en varias zonas de Buenos Aires.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes que afectará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a amplias zonas de la provincia de Buenos Aires durante las primeras horas de este viernes, con lluvias severas, ráfagas y posible granizo, en lo que se presenta como un peligroso diluvio.
La advertencia del organismo nacional abarca también a la Costa Atlántica, el norte bonaerense, y sectores del sur de Entre Ríos y el sur de Santa Fe.
Según precisó el organismo oficial, las complicaciones meteorológicas se concentrarán de manera principal durante la mañana del viernes, por lo que se pide precaución al momento de circular. De todos modos, se esperana precipitaciones de variada intensidad desde horas de la mañana y hasta la tarde.
Alerta de diluvio: lluvias, ráfagas, actividad eléctrica y posible caída de granizo
El aviso oficial detalla que "el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes". Asimismo, el SMN advirtió que los fenómenos "podrán estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente".
Respecto al caudal de agua, las autoridades prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 mm, no descartando que estos montos puedan ser superados de forma puntual en distintas localidades.
Recomendaciones ante el alerta amarillo
Ante la presencia de tormentas de variada intensidad y la posibilidad de ráfagas fuertes, las autoridades recomiendan a la población:
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Evitar sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua drene libremente.
No refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad que puedan ceder ante las ráfagas.
Evitar circular por calles anegadas o zonas propensas a inundaciones.
Mantenerse informado a través de los canales oficiales y tener siempre a mano una linterna y elementos de emergencia.
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