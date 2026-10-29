Analizan bloquear ruta comercial chilena a Malvinas y en Chile hablan de "conflicto innecesario"

Además, sectores políticos trasandinos, entre distantes y cercanos al gobierno de José Antonio Kast, manifestaron su posición, defendiendo el derecho de Chile a la libre navegación comercial.

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien gobernó el país trasandino entre 1994 y 2000, advirtió que una eventual interceptación de una nave chilena por parte de la Argentina, generaría una controversia diplomática y deterioraría “innecesariamente” la relación bilateral.

Eduardo Frei Ruiz-Tagle, expresidente de Chile.

En ese sentido, rechazó cualquier pretensión argentina de bloquear el transporte de mercancías desde el extremo austral chileno hacia el archipiélago, señalando que “restringir el transporte de alimentos, medicamentos, materiales o repuestos afectaría el legítimo comercio exterior de Chile y los intereses económicos de la Región de Magallanes".

"La interceptación arbitraria de una nave chilena generaría una controversia y, en el ámbito diplomático, deterioraría innecesariamente nuestra relación bilateral", subrayó el exmandatario chileno.

Por otro lado, recordó que Chile viene respaldando de manera invariable, desde 1990 hasta la fecha, los reclamos de la Argentina por la soberanía sobre Malvinas, tanto en el Comité de Descolonización como en la Asamblea General de la ONU, incluso patrocinando resoluciones en ese sentido.