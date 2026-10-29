Analizan bloquear ruta comercial chilena a Malvinas y en Chile hablan de "conflicto innecesario"
Mientras el Gobierno analiza qué hacer con el buque de carga chileno que inaugurará la ruta Punta Arenas-Malvinas, la Armada de Chile estudia escoltar al barco.
Como se sabe, el buque chileno Danstar, operado por la empresa Naviera Easter Island, tiene previsto inaugurar una ruta comercial entre Punta Arenas (Chile) y las Islas Malvinas a fines de 2026, lo que desató una serie de cuestionamientos desde nuestro país, abriendo las puertas para un nuevo conflicto diplomático.
Se trata de un barco mercante de 72 metros de eslora con una capacidad de carga de 1.389 toneladas, transportando al archipiélago frutas frescas, productos lácteos, madera, cemento, gas licuado y maquinaria pesada, luego de llegar a un acuerdo con la Falkland Islands Development Corporation.
Según se anunció recientemente, el Danstar navegará por el estrecho de Magallanes cubriendo aproximadamente 900 kilómetros en un tiempo estimado de dos días y medio, lo que causó inquietud, al menos, entre las autoridades argentinas.
De hecho, fuentes de Cancillería señalaron que el Gobierno Nacional evalúa la posibilidad de detener, escoltar o multar a la nave chilena, argumentando que llevaría mercaderías para abastecer proyectos hidrocarburíferos que no cuentan con autorización argentina.
La respuesta de Chile al entredicho en ciernes
Si bien por el momento no hay una postura oficial al respecto, de ninguno de los dos países, ante un eventual “bloqueo” argentino de la ruta comercial, en La Moneda estudian la posibilidad de que la Armada chilena custodie al Danstar durante el trayecto en aguas de su jurisdicción o incluso hasta las Malvinas, lo que supondría eventuales episodios bélicos.
Además, sectores políticos trasandinos, entre distantes y cercanos al gobierno de José Antonio Kast, manifestaron su posición, defendiendo el derecho de Chile a la libre navegación comercial.
El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien gobernó el país trasandino entre 1994 y 2000, advirtió que una eventual interceptación de una nave chilena por parte de la Argentina, generaría una controversia diplomática y deterioraría “innecesariamente” la relación bilateral.
En ese sentido, rechazó cualquier pretensión argentina de bloquear el transporte de mercancías desde el extremo austral chileno hacia el archipiélago, señalando que “restringir el transporte de alimentos, medicamentos, materiales o repuestos afectaría el legítimo comercio exterior de Chile y los intereses económicos de la Región de Magallanes".
"La interceptación arbitraria de una nave chilena generaría una controversia y, en el ámbito diplomático, deterioraría innecesariamente nuestra relación bilateral", subrayó el exmandatario chileno.
Por otro lado, recordó que Chile viene respaldando de manera invariable, desde 1990 hasta la fecha, los reclamos de la Argentina por la soberanía sobre Malvinas, tanto en el Comité de Descolonización como en la Asamblea General de la ONU, incluso patrocinando resoluciones en ese sentido.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario