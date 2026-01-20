ARCA: hasta cuándo hay tiempo para realizar la recategorización
El ente recaudador afina números y se encamina a redefinir escalas, topes y parámetros del régimen simplificado, un movimiento clave para contribuyentes.
ARCA ya activó el cronograma del monotributo para 2026 y puso sobre la mesa una fecha clave que ningún contribuyente debería pasar por alto. La recategorización semestral es el mecanismo mediante el cual el organismo ajusta las categorías según los nuevos topes y parámetros económicos, y define si cada monotributista continúa en su escala actual o debe cambiarla.
Hasta cuando se puede realizar la recategorización
El trámite de recategorización del monotributo estará habilitado hasta el 5 de febrero de 2026, inclusive. Durante ese período, ARCA permite actualizar la categoría en función de la información correspondiente a los últimos 12 meses de actividad.
Una vez vencido el plazo, el organismo puede intervenir de oficio, recategorizar automáticamente o incluso aplicar sanciones si detecta desfasajes entre los ingresos declarados y los parámetros vigentes. En criollo: colgarse puede salir caro.
A quienes les corresponderá realizar la recategorización
Deben realizar la recategorización todos los monotributistas que hayan registrado cambios durante 2025 en alguno de los parámetros que analiza ARCA, como:
- ingresos brutos anuales,
- superficie del local o espacio afectado a la actividad,
- consumo de energía eléctrica,
- montos de alquiler.
Quedan excluidos del trámite quienes ingresaron al régimen hace menos de seis meses. En cambio, quienes ya cumplieron 12 meses completos y emiten facturación electrónica pueden acceder a una recategorización simplificada desde la web.
No revisar la situación puede derivar en una exclusión automática del monotributo, con efectos retroactivos, intereses y ajustes que nadie quiere enfrentar.
El paso a paso para realizar la recategorización
- Ingresar al Portal Monotributo desde la web de ARCA.
- Seleccionar la opción Recategorización.
- Revisar la categoría actual y los topes correspondientes a cada parámetro.
- Confirmar la facturación acumulada de los últimos 12 meses.
- Completar los datos de la actividad, consumo y superficie.
- Verificar la categoría sugerida por el sistema.
- Confirmar la información o corregirla si es necesario.
- Descargar e imprimir la nueva credencial.
Hacer la recategorización a tiempo es básicamente ordenar los números antes de que ARCA lo haga por vos. Y cuando eso pasa, suele doler un poco más.
