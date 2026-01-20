ARCA: hasta cuándo hay tiempo para realizar la recategorización

No revisar la situación puede derivar en una exclusión automática del monotributo, con efectos retroactivos, intereses y ajustes que nadie quiere enfrentar.

El paso a paso para realizar la recategorización

Ingresar al Portal Monotributo desde la web de ARCA.

desde la web de ARCA. Seleccionar la opción Recategorización .

. Revisar la categoría actual y los topes correspondientes a cada parámetro.

Confirmar la facturación acumulada de los últimos 12 meses.

Completar los datos de la actividad, consumo y superficie.

Verificar la categoría sugerida por el sistema.

Confirmar la información o corregirla si es necesario.

Descargar e imprimir la nueva credencial.

Hacer la recategorización a tiempo es básicamente ordenar los números antes de que ARCA lo haga por vos. Y cuando eso pasa, suele doler un poco más.