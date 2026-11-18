DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre

A qué grupos de beneficiarios les corresponde cobrar el medio aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario corresponde a los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), independientemente de cuánto cobren. También lo reciben los titulares de pensiones por fallecimiento y retiros por invalidez, quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas que incluyen este pago.

En cambio, quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) o las asignaciones familiares del SUAF no cobran aguinaldo por esas prestaciones.

El monto equivale al 50% del haber mensual más alto del segundo semestre, sin incluir bonos extraordinarios. Para diciembre se prevé un aumento previsional del 2,17%, calculado a partir de la inflación de octubre. Con esa actualización, la jubilación mínima pasaría de $444.158,46 a aproximadamente $453.796,22.

De confirmarse ese importe, los jubilados que perciben la mínima recibirían $226.898,11 de medio aguinaldo, lo que elevaría el ingreso bruto de diciembre a $680.694,33 entre ambos conceptos. Todavía resta confirmar si el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de hasta $70.000, que se sumaría por separado para quienes cumplan los requisitos.

Cómo consultar la liquidación en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Los jubilados y pensionados pueden revisar el detalle de sus pagos desde la página oficial del organismo, sin necesidad de acercarse a una oficina. Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro, hay que seleccionar la sección "Jubilaciones y Pensiones" y después la opción "Consultar recibos de haberes". Allí se puede acceder a la liquidación mensual y revisar los conceptos incluidos en el pago, como la jubilación, el aguinaldo, los descuentos y otros adicionales que correspondan.

La consulta también está disponible desde la aplicación Mi ANSES para celulares. En este caso, se debe entrar en "Jubilación" y seleccionar "Consultar tu recibo de haberes". Además, se pueden revisar los comprobantes de meses anteriores y solicitar el envío de una copia por correo electrónico.