Haberes y aguinaldo de ANSES en diciembre: los detalles sobre los cobros
El organismo planea abonar estos beneficios durante el duodécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en diciembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
La suba responde a la fórmula de movilidad que ajusta estos beneficios de acuerdo con la inflación. Para determinar el porcentaje, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, publicado por el INDEC, que registró un incremento mensual del 2,2%.
Fechas de cobro para jubilados y pensionados
El organismo previsional estableció que los pagos comenzarán el 9 de diciembre y finalizarán el 23 del mismo mes. El medio aguinaldo se depositará junto con los haberes correspondientes, según la terminación del Documento Nacional de Identidad y el monto de cada prestación.
Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo:
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DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre
DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre
DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre
DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre
DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre
DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre
Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima:
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DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas:
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DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre
DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre
A qué grupos de beneficiarios les corresponde cobrar el medio aguinaldo
El Sueldo Anual Complementario corresponde a los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), independientemente de cuánto cobren. También lo reciben los titulares de pensiones por fallecimiento y retiros por invalidez, quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas que incluyen este pago.
En cambio, quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) o las asignaciones familiares del SUAF no cobran aguinaldo por esas prestaciones.
El monto equivale al 50% del haber mensual más alto del segundo semestre, sin incluir bonos extraordinarios. Para diciembre se prevé un aumento previsional del 2,17%, calculado a partir de la inflación de octubre. Con esa actualización, la jubilación mínima pasaría de $444.158,46 a aproximadamente $453.796,22.
De confirmarse ese importe, los jubilados que perciben la mínima recibirían $226.898,11 de medio aguinaldo, lo que elevaría el ingreso bruto de diciembre a $680.694,33 entre ambos conceptos. Todavía resta confirmar si el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de hasta $70.000, que se sumaría por separado para quienes cumplan los requisitos.
Cómo consultar la liquidación en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social
Los jubilados y pensionados pueden revisar el detalle de sus pagos desde la página oficial del organismo, sin necesidad de acercarse a una oficina. Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Una vez dentro, hay que seleccionar la sección "Jubilaciones y Pensiones" y después la opción "Consultar recibos de haberes". Allí se puede acceder a la liquidación mensual y revisar los conceptos incluidos en el pago, como la jubilación, el aguinaldo, los descuentos y otros adicionales que correspondan.
La consulta también está disponible desde la aplicación Mi ANSES para celulares. En este caso, se debe entrar en "Jubilación" y seleccionar "Consultar tu recibo de haberes". Además, se pueden revisar los comprobantes de meses anteriores y solicitar el envío de una copia por correo electrónico.
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