Estas designaciones otorgaron a los bancos intervinientes una comisión de entre el 0,12% y el 0,18% sobre el monto total de los títulos públicos colocados en el mercado internacional.

Luis Caputo y Santiago Bausili.

El tercer caso está relacionado con el pago al Deutsche Bank por servicios de agente fiscal, registro y pago. En esta oportunidad, Bausili intervino mediante el dictado de la providencia PV-2017-01569141-APN-SECF#MF, el 3 de febrero de 2017. Por medio de ella, solicitó el pago de la factura recibida el 18 de enero de 2017 al Deustche Bank. El cuarto caso es exactamente igual solo que sobre otro tipo de bonos.

El quinto caso es similar solo que esta vez le pagó comisiones de 4 mil y 24 mil dólares al Deutsche Bank en concepto de comisión de administración como agente de registros de los “Bonos de la República Argentina de margen ajustable con vencimiento el 30 de noviembre de 2002.

Finalmente, el sexto caso está marcado por su participación en numerosas reuniones que mantuvieron funcionarios del gobierno de Macri con representantes del Deutsche Bank, con la participación activa de Bausili. En total, se contabilizaron cinco reuniones. A pesar de los diferentes datos aportados, la Cámara Federal, por mayoría, revocó el procesamiento del actual titular del BCRA.

Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Durante el gobierno de Javier Milei, el Deutsche Bank fue una de las entidades con las que la Argentina cerró un préstamo de 3 mil millones de dólares. Deutsche Bank aportó 680 millones de dólares.

Ahora, la filtración mundial conocida como Inside Deutsche Bank de la que dio cuenta La Nación en lo que respecta a la Argentina, reveló que la entidad financiera subrayó en documentos internos y confidenciales las dificultades que provocaría la participación de Bausili en el gobierno de Macri. De acuerdo con lo revelado, aparece una anotación que podría abrir diferentes caminos a seguir por la justicia: “Un antiguo empleado recibió una bonificación diferida de DB mientras era empleado de RoA (República Argentina), lo que presenta un posible conflicto de intereses”.