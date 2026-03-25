Huevos de Pascua baratos: empezó el 2x1 en supermercados

Nugaton (177 Gr.): $14.790 el 2x1.

Yummy (200 Gr.): $14.500 el 2x1.

Bon o Bon (110 Gr.): $14.000 el 2x1.

Biznikke y Biznikke Blanco (100 Gr.): $9.990 el 2x1.

Mini huevos (ideales para regalar):

Bon o Bon (20 Gr.): $2.300 el 2x1.

Delicious Dia (30 Gr.): $1.990 el 2x1.

Toddy / Mantecol con confites (22 Gr.): $1.990 el 2x1.

Carrefour: 2x1 con tarjetas propias y 80% en la segunda unidad

Por su parte, Carrefour ofrece una estrategia mixta. Por un lado, brinda un 2x1 exclusivo pagando con "Mi Carrefour Crédito" o la "Cuenta Digital". Por otro lado, para el público general, ofrece un 80% de descuento en la segunda unidad (con un tope de 6 unidades y la posibilidad de combinar marcas).

Bajo la promoción del 80% en la segunda unidad, el precio "por cada uno" (llevando dos) queda de la siguiente manera:

Opciones económicas y mini:

Huevo Bulnez con confites (22 g): Precio base $1.290. Llevando dos, quedan a $774 c/u .

Huevo Chocomoti con confites (22 g): Precio base $1.349. Llevando dos, quedan a $809,40 c/u .

Huevo Biznikke nevado / blanco (20 g): Precio base $1.390. Llevando dos, quedan a $834 c/u .

Huevo con confites Mantecol (22 g): Precio base $1.795. Llevando dos, quedan a $1.077 c/u.

Opciones clásicas y medianas:

Huevo Bon o Bon leche / blanco (20 g): Precio base $2.295. Llevando dos, quedan a $1.377 c/u .

Huevo Cofler Block (26 g): Precio base $2.295. Llevando dos, quedan a $1.377 c/u .

Huevo Milka (22 g): Precio base $2.400. Llevando dos, quedan a $1.440 c/u .

Kinder Sorpresa Natoons (20 g): Precio base $2.769. Llevando dos, quedan a $1.661,40 c/u .

Huevo Mecano Bonafide en bolsa (67 g): Precio base $4.200. Llevando dos, quedan a $2.520 c/u.

Un consejo para el consumidor

Al momento de elegir, más allá del precio final por unidad, es fundamental observar el precio por kilo (que los supermercados están obligados a exhibir). Esto permite comparar de manera real qué huevo de Pascua ofrece la mejor relación cantidad-precio frente a los diferentes tipos de envoltorios y tamaños que suele ofrecer la industria chocolatera.