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Huevos de Pascua baratos: empezó el 2x1 en supermercados

Economía

Las grandes cadenas de supermercados ya lanzaron sus promociones en Huevos de Pascua. Conocé los precios, marcas y las ofertas de 2x1 disponibles este año.

Huevos de Pascua baratos: empezó el 2x1 en supermercados

Huevos de Pascua baratos: empezó el 2x1 en supermercados

Ante la llegada de una nueva Semana Santa, los consumidores buscan alternativas económicas para celebrar. Por eso, varias cadenas comerciales adelantaron sus promociones y ya ofrecen imperdibles descuentos en los clásicos Huevos de Pascua. Enterate aquí cuáles son las opciones más destacadas y convenientes para disfrutar en familia sin gastar de más.

IMPORTANTE: Semana Santa: ¿por qué se comen Huevos de Pascua?

Supermercados DIA: el clásico 2x1 en Huevos de Pascua

La cadena DIA ha apostado fuerte por el formato 2x1 directo en una amplia variedad de marcas y tamaños, permitiendo a los clientes llevarse dos unidades pagando solo una. Algunas de las ofertas más destacadas son:

Para los más chicos y opciones premium:

  • Kinder con Sorpresa (150 Gr.) / Kinder Niñas: $30.900 llevando dos (quedando a $15.450 cada uno).

  • Ferrero Rocher con Avellanas (225 Gr.): $37.500 por dos unidades.

  • Milka Leche (157 Gr.): $21.000 por dos unidades.

  • Shot (210 Gr.): $25.000 por dos unidades.

Opciones medianas y económicas:

  • Nugaton (177 Gr.): $14.790 el 2x1.

  • Yummy (200 Gr.): $14.500 el 2x1.

  • Bon o Bon (110 Gr.): $14.000 el 2x1.

  • Biznikke y Biznikke Blanco (100 Gr.): $9.990 el 2x1.

Mini huevos (ideales para regalar):

  • Bon o Bon (20 Gr.): $2.300 el 2x1.

  • Delicious Dia (30 Gr.): $1.990 el 2x1.

  • Toddy / Mantecol con confites (22 Gr.): $1.990 el 2x1.

Carrefour: 2x1 con tarjetas propias y 80% en la segunda unidad

Por su parte, Carrefour ofrece una estrategia mixta. Por un lado, brinda un 2x1 exclusivo pagando con "Mi Carrefour Crédito" o la "Cuenta Digital". Por otro lado, para el público general, ofrece un 80% de descuento en la segunda unidad (con un tope de 6 unidades y la posibilidad de combinar marcas).

Bajo la promoción del 80% en la segunda unidad, el precio "por cada uno" (llevando dos) queda de la siguiente manera:

Opciones económicas y mini:

  • Huevo Bulnez con confites (22 g): Precio base $1.290. Llevando dos, quedan a $774 c/u.

  • Huevo Chocomoti con confites (22 g): Precio base $1.349. Llevando dos, quedan a $809,40 c/u.

  • Huevo Biznikke nevado / blanco (20 g): Precio base $1.390. Llevando dos, quedan a $834 c/u.

  • Huevo con confites Mantecol (22 g): Precio base $1.795. Llevando dos, quedan a $1.077 c/u.

Opciones clásicas y medianas:

  • Huevo Bon o Bon leche / blanco (20 g): Precio base $2.295. Llevando dos, quedan a $1.377 c/u.

  • Huevo Cofler Block (26 g): Precio base $2.295. Llevando dos, quedan a $1.377 c/u.

  • Huevo Milka (22 g): Precio base $2.400. Llevando dos, quedan a $1.440 c/u.

  • Kinder Sorpresa Natoons (20 g): Precio base $2.769. Llevando dos, quedan a $1.661,40 c/u.

  • Huevo Mecano Bonafide en bolsa (67 g): Precio base $4.200. Llevando dos, quedan a $2.520 c/u.

Un consejo para el consumidor

Al momento de elegir, más allá del precio final por unidad, es fundamental observar el precio por kilo (que los supermercados están obligados a exhibir). Esto permite comparar de manera real qué huevo de Pascua ofrece la mejor relación cantidad-precio frente a los diferentes tipos de envoltorios y tamaños que suele ofrecer la industria chocolatera.

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