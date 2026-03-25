Huevos de Pascua baratos: empezó el 2x1 en supermercados
Las grandes cadenas de supermercados ya lanzaron sus promociones en Huevos de Pascua. Conocé los precios, marcas y las ofertas de 2x1 disponibles este año.
Ante la llegada de una nueva Semana Santa, los consumidores buscan alternativas económicas para celebrar. Por eso, varias cadenas comerciales adelantaron sus promociones y ya ofrecen imperdibles descuentos en los clásicos Huevos de Pascua. Enterate aquí cuáles son las opciones más destacadas y convenientes para disfrutar en familia sin gastar de más.
IMPORTANTE: Semana Santa: ¿por qué se comen Huevos de Pascua?
Supermercados DIA: el clásico 2x1 en Huevos de Pascua
La cadena DIA ha apostado fuerte por el formato 2x1 directo en una amplia variedad de marcas y tamaños, permitiendo a los clientes llevarse dos unidades pagando solo una. Algunas de las ofertas más destacadas son:
Para los más chicos y opciones premium:
-
Kinder con Sorpresa (150 Gr.) / Kinder Niñas: $30.900 llevando dos (quedando a $15.450 cada uno).
Ferrero Rocher con Avellanas (225 Gr.): $37.500 por dos unidades.
Milka Leche (157 Gr.): $21.000 por dos unidades.
Shot (210 Gr.): $25.000 por dos unidades.
Opciones medianas y económicas:
-
Nugaton (177 Gr.): $14.790 el 2x1.
Yummy (200 Gr.): $14.500 el 2x1.
Bon o Bon (110 Gr.): $14.000 el 2x1.
Biznikke y Biznikke Blanco (100 Gr.): $9.990 el 2x1.
Mini huevos (ideales para regalar):
-
Bon o Bon (20 Gr.): $2.300 el 2x1.
Delicious Dia (30 Gr.): $1.990 el 2x1.
Toddy / Mantecol con confites (22 Gr.): $1.990 el 2x1.
Carrefour: 2x1 con tarjetas propias y 80% en la segunda unidad
Por su parte, Carrefour ofrece una estrategia mixta. Por un lado, brinda un 2x1 exclusivo pagando con "Mi Carrefour Crédito" o la "Cuenta Digital". Por otro lado, para el público general, ofrece un 80% de descuento en la segunda unidad (con un tope de 6 unidades y la posibilidad de combinar marcas).
Bajo la promoción del 80% en la segunda unidad, el precio "por cada uno" (llevando dos) queda de la siguiente manera:
Opciones económicas y mini:
-
Huevo Bulnez con confites (22 g): Precio base $1.290. Llevando dos, quedan a $774 c/u.
Huevo Chocomoti con confites (22 g): Precio base $1.349. Llevando dos, quedan a $809,40 c/u.
Huevo Biznikke nevado / blanco (20 g): Precio base $1.390. Llevando dos, quedan a $834 c/u.
Huevo con confites Mantecol (22 g): Precio base $1.795. Llevando dos, quedan a $1.077 c/u.
Opciones clásicas y medianas:
-
Huevo Bon o Bon leche / blanco (20 g): Precio base $2.295. Llevando dos, quedan a $1.377 c/u.
Huevo Cofler Block (26 g): Precio base $2.295. Llevando dos, quedan a $1.377 c/u.
Huevo Milka (22 g): Precio base $2.400. Llevando dos, quedan a $1.440 c/u.
Kinder Sorpresa Natoons (20 g): Precio base $2.769. Llevando dos, quedan a $1.661,40 c/u.
Huevo Mecano Bonafide en bolsa (67 g): Precio base $4.200. Llevando dos, quedan a $2.520 c/u.
Un consejo para el consumidor
Al momento de elegir, más allá del precio final por unidad, es fundamental observar el precio por kilo (que los supermercados están obligados a exhibir). Esto permite comparar de manera real qué huevo de Pascua ofrece la mejor relación cantidad-precio frente a los diferentes tipos de envoltorios y tamaños que suele ofrecer la industria chocolatera.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario