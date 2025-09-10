ARCA: la fecha clave que los monotributistas tienen que tener en cuenta

Cumplir con esta obligación es esencial para mantenerse al día con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si el monotributista no paga en término, se le sumarán intereses a la deuda. Además, al acumular diez meses sin abonar, ARCA lo dará de baja de manera automática, lo que impedirá la emisión de facturas y el acceso a la cobertura de su obra social.