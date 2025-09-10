ARCA: la fecha clave que los monotributistas tienen que tener en cuenta
Respetar este día señalado por ARCA es clave para los contribuyentes, ya que el incumplimiento puede traer complicaciones con el organismo.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer el calendario oficial con todas las fechas de vencimiento de obligaciones impositivas. Entre ellas, se destaca el 22 de septiembre, un día fundamental para quienes están inscriptos en el régimen de Monotributo.
Los monotributistas deben abonar mensualmente su cuota, cuyo importe cambia de acuerdo con la categoría que les corresponda. Estas escalas se definen en base a los ingresos y egresos declarados por cada contribuyente, lo que determina la suma a pagar y asegura el correcto cumplimiento fiscal ante ARCA.
La fecha clave que los monotributistas tienen que tener en cuenta
Los contribuyentes inscriptos en el régimen de Monotributo tendrán plazo hasta el 22 de septiembre para abonar la cuota mensual. Este pago reúne conceptos clave como el Impuesto a las Ganancias, el IVA, la obra social y los aportes jubilatorios.
Cumplir con esta obligación es esencial para mantenerse al día con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si el monotributista no paga en término, se le sumarán intereses a la deuda. Además, al acumular diez meses sin abonar, ARCA lo dará de baja de manera automática, lo que impedirá la emisión de facturas y el acceso a la cobertura de su obra social.
Escalas vigentes del monotributo
Estas son las categorías vigentes del Monotributo, con sus topes de ingresos brutos y los montos de las cuotas a pagar hasta el 22 de septiembre:
- Categoría A: ingresos hasta $8.992.597,87, total $37.085,74.
- Categoría B: hasta $13.175.201,52, total $42.216,41.
- Categoría C: hasta $18.473.166,15, total $49.435,58 (servicios) o $48.320,22 (bienes).
- Categoría D: hasta $22.934.610,05, total $63.357,80 (servicios) o $61.824,18 (bienes).
- Categoría E: hasta $26.977.793,60, total $89.714,31 (servicios) o $81.070,26 (bienes).
- Categoría F: hasta $33.809.379,57, total $112.906,59 (servicios) o $97.291,54 (bienes).
- Categoría G: hasta $40.431.835,35, total $172.457,38 (servicios) o $118.920,05 (bienes).
- Categoría H: hasta $61.344.853,64, total $391.400,62 (servicios) o $238.038,48 (bienes).
- Categoría I: hasta $68.664.410,05, total $721.650,46 (servicios) o $355.672,64 (bienes).
- Categoría J: hasta $78.632.948,76, total $874.069,29 (servicios) o $434.895,92 (bienes).
- Categoría K: hasta $94.805.682,90, total $1.208.890,60 (servicios) o $525.732,01 (bienes).
