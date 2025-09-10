Comunicado de CAME por las ventas minoristas: bajaron casi un 3%
El consumo cayó el mes pasado otro 2,6%. De confirmarse esta tendencia a la baja, en los próximos meses podría revertirse el balance interanual que en lo que va del año sigue siendo positivo.
En agosto, las ventas minoristas de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) registraron una nueva caída en la medición interanual. Se trata de la cuarta baja consecutiva en el consumo y fue, en comparación con agosto del año pasado, de -2,6% a precios constantes.
En la comparación desestacionalizada, es decir contra el el mes anterior, también se registró una caída del 2,2% y ratifica así el impacto negativo de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei y de licuación de los salarios de los trabajadores.
A pesar de las caídas en los últimos cuatro meses, las ventas acumulan, en lo que va del año, un crecimiento interanual del 6,2%, marcando una mejora respecto al mismo período del año pasado.
Respecto a la economía de los comercios, el 55% aseguró que se mantuvo en comparación al año anterior, mientras que un 35% (5 puntos porcentuales más que el mes anterior) afirmó que empeoró.
Por otro lado, el 49% de los comercios relevados sostuvo que la situación económica de su negocio mejorará de cara al próximo año, mientras que la cantidad de encuestados que cree que será peor creció respecto al mes anterior, estableciéndose en el 9%.
Las fechas comerciales como el Día del Niño aportaron cierto movimiento, aunque con resultados heterogéneos entre rubros. Predominaron las operaciones presenciales sobre las digitales y se observó una alta dependencia de promociones y planes de pago.
La incertidumbre macroeconómica, la presión impositiva y las dificultades de financiamiento incidieron en la planificación de stock, inversiones y precios, generando un escenario de consumo moderado y estrategias defensivas en la mayoría de los sectores.
Por rubros, la única variación positiva interanual se dio en "Farmacia" (0,2%). Los demás sectores mostraron bajas: "Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles" (-10,4%); "Perfumería" (-8,9%); "Textil e indumentaria" (-4,8%); "Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción" (-1,9%); "Alimentos y bebidas" (-0,9%) y "Calzado y marroquinería" (-0,8%).
En agosto, las ventas estuvieron influenciadas por factores estacionales, el impacto de fechas comerciales y la necesidad de recurrir a financiamiento para mantener el nivel de operaciones.
Se observó además una mayor concentración de compras en volúmenes reducidos y en productos esenciales, con un uso extendido de promociones y planes de pago. Las ventas online tuvieron baja participación y predominó el canal presencial.
