Comunicado de CAME por las ventas minoristas: bajaron casi un 3%

Por otro lado, el 49% de los comercios relevados sostuvo que la situación económica de su negocio mejorará de cara al próximo año, mientras que la cantidad de encuestados que cree que será peor creció respecto al mes anterior, estableciéndose en el 9%.

Las fechas comerciales como el Día del Niño aportaron cierto movimiento, aunque con resultados heterogéneos entre rubros. Predominaron las operaciones presenciales sobre las digitales y se observó una alta dependencia de promociones y planes de pago.

La incertidumbre macroeconómica, la presión impositiva y las dificultades de financiamiento incidieron en la planificación de stock, inversiones y precios, generando un escenario de consumo moderado y estrategias defensivas en la mayoría de los sectores.

Por rubros, la única variación positiva interanual se dio en "Farmacia" (0,2%). Los demás sectores mostraron bajas: "Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles" (-10,4%); "Perfumería" (-8,9%); "Textil e indumentaria" (-4,8%); "Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción" (-1,9%); "Alimentos y bebidas" (-0,9%) y "Calzado y marroquinería" (-0,8%).

En agosto, las ventas estuvieron influenciadas por factores estacionales, el impacto de fechas comerciales y la necesidad de recurrir a financiamiento para mantener el nivel de operaciones.

Se observó además una mayor concentración de compras en volúmenes reducidos y en productos esenciales, con un uso extendido de promociones y planes de pago. Las ventas online tuvieron baja participación y predominó el canal presencial.

