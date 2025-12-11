INDEC informa hoy la inflación de noviembre 2025
El índice de precios al consumidor a nivel nacional se conocerá a las 16. Consultoras sostienen que se ubicaría en el 2,5%.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer la inflación de noviembre este jueves a las 16. Consultoras sostienen que se ubicaría en el 2,5%, anticipando así una nueva aceleración.
Ayer se supo que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,4% en noviembre, siendo los rubros de recreación, cultura y cuidado personal los que registraron mayores aumentos, según el Instituto de Estadística y Censos porteño. En el caso del rubro de servicios, el alza fue del 2,5%, superando incluso al de bienes, que aumentaron un 2,3% durante el anteúltimo mes del año.
A nivel nacional, la inflación tuvo un aumento en septiembre ubicándose en el 2,1% cuando en agosto había sido del 1,9%. En octubre, el IPC volvió a acelerarse hasta el 2,3%.
Consultoras como Euilibra, EcoGo y Adcap Grupo Financiero estiman para el mes de noviembre una inflación en torno al 2,5%. En caso de que esta tarde se confirme ese porcentaje, significaría el número más alto desde abril, cuando fue del 2,8%.
En tanto, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que publica el Banco Central (BCRA) sostuvo que la inflación del anteúltimo mes del año fue del 2,3% (un aumento de 0,4 p.p. respecto al informe previo), proyectando que se mantendría igual que octubre.
Los aumentos en noviembre
En noviembre, los precios regulados registraron un incremento del 2,1%, según EcoGo, con una fuerte tracción de las subas en tarifas de luz y gas (+3,6% y +3,8% respectivamente), prepagas (+2,4% promedio), colectivos en PBA y CABA (+4,1%) y Nación (+9,7%), y combustibles (+6%).
En el rubro de alimentos, la carne vacuna, marcó un incremento del 5,8%. "A esto se suma que el precio mayorista de la carne vacuna continúa registrando aumentos, por lo que no sería extraño observar nuevas subas en el corto plazo", enfatizaron desde EcoGo.
Por su parte, la categoría Vivienda tuvo un incremento del 3%, liderando los aumentos del mes. Las tarifas de electricidad y gas subieron 3,6% y 3,8%, respectivamente, mientras que el agua tuvo una moderada suba del 1%.
