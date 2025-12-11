INDEC informa hoy la inflación de noviembre 2025

Los aumentos en noviembre

En noviembre, los precios regulados registraron un incremento del 2,1%, según EcoGo, con una fuerte tracción de las subas en tarifas de luz y gas (+3,6% y +3,8% respectivamente), prepagas (+2,4% promedio), colectivos en PBA y CABA (+4,1%) y Nación (+9,7%), y combustibles (+6%).

En el rubro de alimentos, la carne vacuna, marcó un incremento del 5,8%. "A esto se suma que el precio mayorista de la carne vacuna continúa registrando aumentos, por lo que no sería extraño observar nuevas subas en el corto plazo", enfatizaron desde EcoGo.

Por su parte, la categoría Vivienda tuvo un incremento del 3%, liderando los aumentos del mes. Las tarifas de electricidad y gas subieron 3,6% y 3,8%, respectivamente, mientras que el agua tuvo una moderada suba del 1%.