La inflación de CABA fue del 2,4%: cuáles fueron los mayores aumentos

En el caso de los Bienes, la dinámica mensual estuvo impulsada por incrementos en los precios de los alimentos —especialmente carnes, panificados y frutas—, además de subas en combustibles, lubricantes y automóviles. Por su parte, los Servicios reflejaron aumentos en restaurantes, bares y casas de comida, junto con ajustes en gastos comunes y alquileres.

Con estos movimientos, los Bienes acumularon en el año una suba del 22,0%, mientras que los Servicios lo hicieron en 32,4%. En términos interanuales, los Bienes se aceleraron a 24,3%, al tiempo que los Servicios moderaron su variación hasta 38,0%.

En el plano nacional, el INDEC difundirá el próximo jueves 11 de diciembre a las 16 horas el dato oficial de inflación correspondiente a noviembre. El mercado proyecta un índice en torno al 2,3%, en línea con las mediciones previas y dentro del rango de entre 2,3% y 2,5% estimado por las principales consultoras. Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), la inflación interanual podría cerrar 2025 en 30,4%, anticipando un escenario de desaceleración gradual aunque persistente.