La inflación de CABA fue del 2,4%: cuáles fueron los mayores aumentos
En el rubro de servicios, el alza fue del 2,5%, superando incluso al de bienes.
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,4% en noviembre, siendo los rubros de recreación, cultura y cuidado personal los que registraron mayores aumentos, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.
En el caso del rubro de servicios, el alza fue del 2,5%, superando incluso al de bienes, que aumentaron un 2,3% durante el anteúltimo mes del año.
Sin embargo, los rubros con mayores alzas fueron Recreación y Cultura (4%), Cuidado personal, protección social y otros productos (3,7%), Transporte (2,9%) y Restaurantes y Hoteles (2,7%). A su vez, los estacionales promediaron un alza del 0,9% y regulados 2,7%.
Durante el mes de noviembre, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró un incremento del 2,4%, según el informe difundido por el organismo estadístico porteño. Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros once meses del año ascendió al 28,3%, mientras que la variación interanual se situó en 32,6%, lo que implicó una desaceleración de 1 punto porcentual respecto del mes previo.
El reporte detalló que la suba del mes respondió principalmente a aumentos en cinco divisiones clave que, en conjunto, explicaron el 70,4% del alza del Nivel General: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Transporte; Restaurantes y hoteles; y Recreación y cultura.
En el caso de los Bienes, la dinámica mensual estuvo impulsada por incrementos en los precios de los alimentos —especialmente carnes, panificados y frutas—, además de subas en combustibles, lubricantes y automóviles. Por su parte, los Servicios reflejaron aumentos en restaurantes, bares y casas de comida, junto con ajustes en gastos comunes y alquileres.
Con estos movimientos, los Bienes acumularon en el año una suba del 22,0%, mientras que los Servicios lo hicieron en 32,4%. En términos interanuales, los Bienes se aceleraron a 24,3%, al tiempo que los Servicios moderaron su variación hasta 38,0%.
En el plano nacional, el INDEC difundirá el próximo jueves 11 de diciembre a las 16 horas el dato oficial de inflación correspondiente a noviembre. El mercado proyecta un índice en torno al 2,3%, en línea con las mediciones previas y dentro del rango de entre 2,3% y 2,5% estimado por las principales consultoras. Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), la inflación interanual podría cerrar 2025 en 30,4%, anticipando un escenario de desaceleración gradual aunque persistente.
