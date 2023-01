El intercambio comercial cerró con un superávit de US$6.923 millones

El intercambio comercial del año pasado cerró con un superávit de US$6.923 millones, contra la ganancia de US$ 14.751 millones de 2021, informó este jueves el Instituto de Estadística y Censos (Indec) Este resultado se obtuvo luego de que diciembre concluyera con una ganancia de US$ 1.102 millones, contra los US$ 371 millones de igual mes de 2021.