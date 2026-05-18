Victoria Villarruel volvió a diferenciarse de Javier Milei y criticó un nuevo escándalo de corrupción

Además de dejar en el centro del escándalo al ministro de Defensa, Carlos Presti, Villarruel volvió a apuntar contra el hoy diputado nacional Luis Petri quien condujo esa cartera en los dos primeros años de gestión de Milei, a quien le atribuye el deterioro de las condiciones laborales y de prestaciones del personal de las Fuerzas Armadas.

Villarruel acusa a Petri de haber recibido en diciembre de 2023 a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) con superávit y haberla quebrado en apenas dos años.

Villarruel y Petri mantienen una intensa disputa tanto mediática como legal a raíz. La Vicepresidenta denunció a Petri por "calumnias e injurias" mientras que el exministro de Defensa la acusó de "golpista" y de favorecer a la oposición por apostar "por el fracaso del Gobierno".

Milei por su parte llegó a calificarla de “traidora” y “demagoga” al tiempo que advirtió que la Vicepresidenta "está afuera de la gestión".

Victoria Villarruel

Desde el entorno presidencial también la acusan de conspirar con un proyecto presidencial para 2027, en competencia con La Libertad Avanza, mientras que Villarruel denunció que sectores del oficialismo buscan forzar su renuncia, algo que rechazó de forma tajante.

El quiebre se profundizó por diferencias en el manejo del Senado y por el recorte de poder que sufrió la Vicepresidenta, a quien le retiraron influencia en áreas clave como Seguridad y Defensa, pese a que, según ella, formaban parte del acuerdo original de la campaña 2023.