Victoria Villarruel volvió a diferenciarse de Javier Milei y criticó un nuevo escándalo de corrupción
Victoria Villarruel se hizo eco de una denuncia por la compra de un avión con sobreprecio mientras "los sueldos del personal militar están en el subsuelo".
La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a diferenciarse este fin de semana del gobierno de Javier Milei en un nuevo capítulo de la fuerte crisis interna que atraviesa el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y denunció complicidad de la Casa Rosada, por medio de la pasividad, con los cada vez más recurrentes escándalos de corrupción que sacuden al oficialismo.
Mientras el gobierno libertario no logra desactivar el escándalo de corrupción que tiene en el ojo de la tormenta al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este fin de semana Clarín reveló que en 2025 la Fuerza Aérea compró un avión en más de 4 millones de dólares cuando una aeronave de similares características pero de otra empresa costaba 2,3 millones. Además advirtió que el avión que finalmente se compró con un fuerte sobreprecio además se encontraba en mal estado.
De acuerdo con la denuncia el proceso de licitación estuvo marcado por irregularidades, plazos inusualmente cortos y restricciones que favorecieron a un único proveedor.
Además de dejar en el centro del escándalo al ministro de Defensa, Carlos Presti, Villarruel volvió a apuntar contra el hoy diputado nacional Luis Petri quien condujo esa cartera en los dos primeros años de gestión de Milei, a quien le atribuye el deterioro de las condiciones laborales y de prestaciones del personal de las Fuerzas Armadas.
Villarruel acusa a Petri de haber recibido en diciembre de 2023 a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) con superávit y haberla quebrado en apenas dos años.
Villarruel y Petri mantienen una intensa disputa tanto mediática como legal a raíz. La Vicepresidenta denunció a Petri por "calumnias e injurias" mientras que el exministro de Defensa la acusó de "golpista" y de favorecer a la oposición por apostar "por el fracaso del Gobierno".
Milei por su parte llegó a calificarla de “traidora” y “demagoga” al tiempo que advirtió que la Vicepresidenta "está afuera de la gestión".
Desde el entorno presidencial también la acusan de conspirar con un proyecto presidencial para 2027, en competencia con La Libertad Avanza, mientras que Villarruel denunció que sectores del oficialismo buscan forzar su renuncia, algo que rechazó de forma tajante.
El quiebre se profundizó por diferencias en el manejo del Senado y por el recorte de poder que sufrió la Vicepresidenta, a quien le retiraron influencia en áreas clave como Seguridad y Defensa, pese a que, según ella, formaban parte del acuerdo original de la campaña 2023.
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