Javier Milei culpó a políticos, empresarios y medios de confabularse para "un intento de golpe de Estado"

“El Congreso sancionó más de 40 leyes buscando romper el equilibrio fiscal… No solo eso, sino que los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones”, agregó en el mismo sentido, afirmando que “hubo claramente un intento de golpe de Estado. Hay que decirlo así, abiertamente, que la gente sepa”.

Y en su ánimo de culpar al mundo de las desgracias que su gestión implica para la mayoría de los argentinos, Milei completó: Y en eso fueron cómplices los medios, los políticos, los empresarios, digamos, que no les gusta este modelo; muchos opinadores que les pagan para hacer esto”.

milei neura