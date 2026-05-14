Javier Milei culpó a políticos, empresarios y medios de confabularse para "un intento de golpe de Estado"
El Presidente dijo que la inflación se elevó durante meses porque hubo "un ataque especulativo sobre la moneda" tras "un intento de golpe de Estado".
Javier Milei volvió a borrarse a la hora de hacerse cargo de la situación socioeconómica que atraviesa el país al referirse al repunte del proceso inflacionario que se inició el año pasado y continuó durante casi un año, debido a “un intento de golpe de Estado” para el que se complotaron políticos, empresarios, medios y “opinadores”.
En conversación con el canal de streaming de su amigo y exégeta Alejandro Fantino, el Presidente ponderó positivamente la desaceleración inflacionaria que, según el Indec, se produjo en abril y dijo que en el primer semestre de 2025 “todo pintaba para que se pudiera quebrar el uno” por ciento pero, según su parecer, todos los sectores se confabularon para “romper el programa económico” en un “intento de golpe de Estado”.
“En mayo del año pasado habíamos llegado a uno y medio de inflación, y la realidad es que todo pintaba para que se pudiera quebrar el uno… De hecho hubo meses de deflación en mayoristas”, indicó.
No obstante, señaló que “ahí hay un tema que no es menor porque después de que Manuel (Adorni) gana las elecciones en CABA comienza un ataque especulativo sobre la moneda, pero básicamente por intenciones de la política de romper el programa económico”.
“El Congreso sancionó más de 40 leyes buscando romper el equilibrio fiscal… No solo eso, sino que los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones”, agregó en el mismo sentido, afirmando que “hubo claramente un intento de golpe de Estado. Hay que decirlo así, abiertamente, que la gente sepa”.
Y en su ánimo de culpar al mundo de las desgracias que su gestión implica para la mayoría de los argentinos, Milei completó: Y en eso fueron cómplices los medios, los políticos, los empresarios, digamos, que no les gusta este modelo; muchos opinadores que les pagan para hacer esto”.
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