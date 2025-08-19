Inflación: los precios mayoristas subieron 2,8% en julio y acumulan 12,3% en lo que va del año

Cuáles fueron los aumentos según los distintos índices mayoristas

El INDEC publica tres índices que miden los precios mayoristas:

IPIM : mide la variación de los precios a los que productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo impuestos. Mostró una suba de 2,8% en julio y un 20,9% interanual .

Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) : excluye el efecto impositivo del IPIM. Subió 12,4% en julio y 20,1% interanual .

Índice de Precios Básicos del Productor (IPP): calcula la variación de los valores de la producción local sin impuestos. Registró un ascenso de 3% en julio y 21,4% interanual.

En tanto, la inflación de julio fue de 1,9%, acumulando 17,3% en los primeros siete meses del año. La variación mensual mostró una leve aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto a junio. En términos interanuales, la inflación alcanzó 36,6%, marcando quince meses consecutivos de desaceleración frente al mismo mes del año anterior.

Las divisiones con mayor aumento en julio fueron:

Recreación y cultura : 4,8%, impulsada por las vacaciones de invierno y el turismo.

Transporte: 2,8%, debido a alzas en los boletos de colectivos y subtes, así como en el funcionamiento de equipos de transporte de personas.