Inflación: los precios mayoristas subieron 2,8% en julio y acumulan 12,3% en lo que va del año
Según informó el Indec, la cifra se debe al incremento de 2,8% en los productos nacionales y 5,8% en los importados.
La inflación mayorista registró una suba de 2,8% en julio, lo que representó una aceleración de 1,2 puntos porcentuales respecto a junio, que había cerrado en 1,6%.
Desde enero, los precios al por mayor avanzaron 12,3%, mientras que en los últimos 12 meses acumulan un incremento de 20,9%, de acuerdo a un relevamiento del Indec.
La variación del Índice de Precios al por Mayor (IPIM) en julio se explicó por un aumento de 2,8% en los productos nacionales y 5,8% en los importados. Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron:
Productos agropecuarios: 0,46%
Sustancias y productos químicos: 0,42%
Productos refinados del petróleo: 0,42%
Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 0,26%
Alimentos y bebidas: 0,14%
Cuáles fueron los aumentos según los distintos índices mayoristas
El INDEC publica tres índices que miden los precios mayoristas:
IPIM: mide la variación de los precios a los que productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo impuestos. Mostró una suba de 2,8% en julio y un 20,9% interanual.
Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB): excluye el efecto impositivo del IPIM. Subió 12,4% en julio y 20,1% interanual.
Índice de Precios Básicos del Productor (IPP): calcula la variación de los valores de la producción local sin impuestos. Registró un ascenso de 3% en julio y 21,4% interanual.
En tanto, la inflación de julio fue de 1,9%, acumulando 17,3% en los primeros siete meses del año. La variación mensual mostró una leve aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto a junio. En términos interanuales, la inflación alcanzó 36,6%, marcando quince meses consecutivos de desaceleración frente al mismo mes del año anterior.
Las divisiones con mayor aumento en julio fueron:
Recreación y cultura: 4,8%, impulsada por las vacaciones de invierno y el turismo.
Transporte: 2,8%, debido a alzas en los boletos de colectivos y subtes, así como en el funcionamiento de equipos de transporte de personas.
