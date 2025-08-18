Provincia por provincia, dónde es más caro y más barato llenar el changuito del super

changuito supermercado

En tanto, el changuito más costoso se encuentra en Santa Cruz ($769.319), seguido, tal como era de esperar, por otras provincias patagónicas como Chubut ($759.467), Tierra del Fuego ($751.937) y Río Negro ($742.188).

En el otro extremo, las jurisdicciones más accesibles son las del Noroeste. Formosa es la más barata: ocupó el último lugar de la tabla, con $693.746. Le siguen Chaco y Misiones, con $693.219 y $691.579, respectivamente y en segundo y tercer puesto.

Así, la diferencia entre Santa Cruz y Misiones supera los $75.000, lo que refleja una brecha considerable en el acceso a la misma cantidad y variedad de productos en distintos puntos del país.

“Hay diferencias asociadas a costos logísticos y de salarios. Por ejemplo, se refleja en que los costos más altos están en la Patagonia. A su vez, hay otros costos relevantes como la carga de impuestos que varía entre las provincias. Y por último, en algunas regiones el consumo en supermercado de algunos productos es más representativo que en otras”, destacó Claudio Caprarulo, director de Analytica.

En tanto, en el desagregado por productos, el informe advierte que el pan lactal fue uno de los productos que registró mayores aumentos en casi todas las provincias, por encima de 5%. Únicamente fue más moderado en Catamarca (2,5%), La Rioja (2,5%) y Jujuy (2,9%).

Se destacó también el aumento en el azúcar, de entre 3% y 5% en casi todas las provincias a excepción de Córdoba (1,3%), San Luis (1,6%), Santiago del Estero (1,9%), Tucumán (2,3%), San Juan (7,6%) y Misiones (7,6%).

Otro aumento generalizado se dio en el café instantáneo, con aumentos entre 2% y 3% en la mayoría de las provincias.