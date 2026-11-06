La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se volvió a acelerar y en octubre subió al 1,9%
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires estuvo impulsada principalmente por las subas en los precios de los alimentos y de las tarifas públicas.
A contramano del relato que intentan sostener Javier Milei y Luis Caputo, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires se volvió a acelerar y, según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba), el Índice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA) en octubre llegó al 1,9%. Los rubros que más impulsaron la suba fueron los gastos vinculados a vivienda, la canasta de alimentos y el impacto de los productos estacionales.
De esta manera la inflación porteña registó una aceleración, leve pero aceleración al fin, de una décima respecto del mes previo cuando fue del 1,8% y llevó el acumulado de los primeros diez meses del año al 26,1%. En tanto el acumulado en los últimos 12 meses llegó al 32,5% (0,4 puntos porcentuales por debajo del registrado en septiembre).
Este relevamiento opera a manera de antesala frente al inminente informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional que informará el próximo jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En la Ciudad la suba general estuvo explicada en un 63% por el impacto conjunto de cuatro sectores determinantes: "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles"; "Alimentos y bebidas no alcohólicas"; "Salud" y "Restaurantes y hoteles".
El rubro "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" avanzó un 2,2% impulsado fundamentalmente por las subas en los valores de los gastos comunes por la vivienda (expensas) y los alquileres, secundados de cerca por los incrementos en la tarifa residencial del gas por red y el suministro de agua.
Por su parte, el rubro de "Alimentos y bebidas no alcohólicas" también registró un incremento del 2,2%. Al interior de esta división alimentaria se observó una fuerte disparidad: mientras que el capítulo de "Verduras, tubérculos y legumbres" sufrió un brusco salto por cuestiones estacionales del 12,9% y en menor medida acompañaron "Pan y cereales" (1,8%) junto a "Carnes y derivados" (0,8%), el sector de las "Frutas" actuó en sentido contrario al registrar una caída del 3,2%, lo que contribuyó a morigerar la presión sobre los bolsillos de los consumidores.
En tanto "Salud" avanzó un 2,2% debido a las actualizaciones mensuales y por encima de la inflación aplicadas en las cuotas de la medicina prepaga y los servicios de atención para pacientes externos.
Asimismo, la división de "Restaurantes y hoteles" subió un 1,6%, algo que refleja los mayores valores en los alimentos y bebidas consumidas en bares, restaurantes y casas de comidas, así como los ajustes en los servicios de alojamiento. Otras divisiones con variaciones destacadas incluyeron a "Recreación y cultura" y "Cuidado personal, protección social y otros productos", ambas con un incremento mensual del 2,8% traccionadas por subas en servicios culturales y artículos de higiene personal.
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