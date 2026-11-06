La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se volvió a acelerar y en octubre subió al 1,9%

Por su parte, el rubro de "Alimentos y bebidas no alcohólicas" también registró un incremento del 2,2%. Al interior de esta división alimentaria se observó una fuerte disparidad: mientras que el capítulo de "Verduras, tubérculos y legumbres" sufrió un brusco salto por cuestiones estacionales del 12,9% y en menor medida acompañaron "Pan y cereales" (1,8%) junto a "Carnes y derivados" (0,8%), el sector de las "Frutas" actuó en sentido contrario al registrar una caída del 3,2%, lo que contribuyó a morigerar la presión sobre los bolsillos de los consumidores.

Fuente: Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba)

En tanto "Salud" avanzó un 2,2% debido a las actualizaciones mensuales y por encima de la inflación aplicadas en las cuotas de la medicina prepaga y los servicios de atención para pacientes externos.

Asimismo, la división de "Restaurantes y hoteles" subió un 1,6%, algo que refleja los mayores valores en los alimentos y bebidas consumidas en bares, restaurantes y casas de comidas, así como los ajustes en los servicios de alojamiento. Otras divisiones con variaciones destacadas incluyeron a "Recreación y cultura" y "Cuidado personal, protección social y otros productos", ambas con un incremento mensual del 2,8% traccionadas por subas en servicios culturales y artículos de higiene personal.

Informe completo: