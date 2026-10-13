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Inflación de septiembre: cuáles fueron los rubros de la economía más golpeados

Economía

El INDEC reveló que la inflación de septiembre fue 1,9% y detalló, también, cuáles fueron los aumentos en cada área de la economía argentina.

Inflación de septiembre: cuáles fueron los rubros de la economía más golpeados

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer la inflación correspondiente a septiembre de 2026 a nivel nacional. El nivel general registró un incremento del 1,9%, reflejando una dinámica impulsada principalmente por los regulados y servicios esenciales.

En este sentido, el organismo ofreció un detalle minucioso sobre cuáles fueron las áreas de la economía más golpeadas el pasado mes.

La inflación sigue en alza

La inflación sigue en alza

Inflación de septiembre: los rubros que más subieron

En la parte alta del ranking, los aumentos estuvieron encabezados por las facturas y los servicios educativos:

  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: Encabezó el listado con una suba del 3,1%.

  • Educación: Se ubicó en segundo lugar con un incremento del 3,0%.

  • Comunicación: Mostró una variación al alza del 2,5%.

  • Salud: Registró una suba del 2,4%.

En la línea de la media general

Por encima o en consonancia con el 1,9% del Nivel General, se posicionaron los siguientes sectores:

  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: Aumentó un 2,0%, situándose un escalón por encima del promedio general.

  • Bienes y servicios varios: Registró un avance del 1,9%.

  • Recreación y cultura: Se incrementó un 1,9%.

Los sectores con menores incrementos

Por debajo del promedio mensual nacional, se ubicaron rubros vinculados a la indumentaria, el transporte y el esparcimiento:

  • Equipamiento y mantenimiento del hogar: Subió un 1,6%.

  • Transporte: Presentó un ajuste del 1,5%.

  • Bebidas alcohólicas y tabaco: Registró una suba del 1,4%.

  • Prendas de vestir y calzado: Igualó el incremento del 1,4%.

  • Restaurantes y hoteles: Fue la división con menor ajuste del mes, cerrando en un 1,1%.

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