Inflación de septiembre: cuáles fueron los rubros de la economía más golpeados
El INDEC reveló que la inflación de septiembre fue 1,9% y detalló, también, cuáles fueron los aumentos en cada área de la economía argentina.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer la inflación correspondiente a septiembre de 2026 a nivel nacional. El nivel general registró un incremento del 1,9%, reflejando una dinámica impulsada principalmente por los regulados y servicios esenciales.
En este sentido, el organismo ofreció un detalle minucioso sobre cuáles fueron las áreas de la economía más golpeadas el pasado mes.
Inflación de septiembre: los rubros que más subieron
En la parte alta del ranking, los aumentos estuvieron encabezados por las facturas y los servicios educativos:
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Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: Encabezó el listado con una suba del 3,1%.
Educación: Se ubicó en segundo lugar con un incremento del 3,0%.
Comunicación: Mostró una variación al alza del 2,5%.
Salud: Registró una suba del 2,4%.
En la línea de la media general
Por encima o en consonancia con el 1,9% del Nivel General, se posicionaron los siguientes sectores:
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Alimentos y bebidas no alcohólicas: Aumentó un 2,0%, situándose un escalón por encima del promedio general.
Bienes y servicios varios: Registró un avance del 1,9%.
Recreación y cultura: Se incrementó un 1,9%.
Los sectores con menores incrementos
Por debajo del promedio mensual nacional, se ubicaron rubros vinculados a la indumentaria, el transporte y el esparcimiento:
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Equipamiento y mantenimiento del hogar: Subió un 1,6%.
Transporte: Presentó un ajuste del 1,5%.
Bebidas alcohólicas y tabaco: Registró una suba del 1,4%.
Prendas de vestir y calzado: Igualó el incremento del 1,4%.
Restaurantes y hoteles: Fue la división con menor ajuste del mes, cerrando en un 1,1%.
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