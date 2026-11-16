El Gobierno avala un salario mínimo de $2.683.718,55 para salvaguardar el poder adquisitivo de la inflación
La Asociación Bancaria confirmó una nueva actualización paritaria del 2,2% que alcanza al salario mínimo de la actividad. El bono anual hoy es de $2.325.227,20.
La Asociación Bancaria, el sindicato liderado por Sergio Palazzo, oficializó este lunes lo acordados con las cámaras del sector y avalados por el Gobierno en el marco de la paritaria. Con una suba del 2,2% correspondiente al mes de octubre, el salario mínimo del sector alcanzó los $2.683.718,55, consolidándose como una de las escalas más altas.
Cómo se compone el nuevo salario mínimo de los bancarios
A través de un comunicado oficial, la entidad gremial detalló que el nuevo piso salarial —que incluye la participación en ganancias (ROE)— abarca tanto las remuneraciones brutas, normales y habituales como los adicionales convencionales y no convencionales. Los números clave del acuerdo se estructuran de la siguiente manera:
- Salario inicial básico: quedó fijado en $2.608.320,16.
- Participación en ganancias (ROE): suma un adicional de $75.398,39.
- Ingreso mínimo total: alcanza exactamente los $2.683.718,55.
- Acumulado anual: con esta suba, los trabajadores bancarios acumulan en los primeros diez meses de 2026 un incremento del 26,3% respecto a los haberes de diciembre de 2025.
El bono por el Día del Bancario y las próximas actualizaciones
Además de establecer el nuevo piso mensual, las partes definieron las pautas para proteger los ingresos de los trabajadores frente a la evolución de los precios en el último tramo del año y durante 2027:
- Bono por el Día del Bancario: se fijó un monto inicial de $2.325.227,20, cifra que se irá actualizando mes a mes por inflación hasta su fecha efectiva de cobro en noviembre de 2027.
- Continuidad paritaria: el sindicato y las cámaras acordaron sostener el mismo mecanismo de ajuste mensual automático durante los meses de noviembre y diciembre de 2026.
- Defensa del ingreso: desde la conducción gremial remarcaron que este esquema brinda previsibilidad y permite continuar "salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios" frente al escenario económico actual.
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