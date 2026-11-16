El Gobierno avala un salario mínimo de $2.683.718,55 para salvaguardar el poder adquisitivo de la inflación

La Asociación Bancaria, el sindicato liderado por Sergio Palazzo, oficializó este lunes lo acordados con las cámaras del sector y avalados por el Gobierno en el marco de la paritaria. Con una suba del 2,2% correspondiente al mes de octubre, el salario mínimo del sector alcanzó los $2.683.718,55, consolidándose como una de las escalas más altas.