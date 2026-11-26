Quién era Graciela Mayer, la turista argentina que murió en una playa nudista de Uruguay
La empresaria de 36 años y oriunda de Entre Ríos falleció este miércoles tras ingresar al mar junto a su pareja.
Una turista argentina de 36 años murió ahogada luego de ingresar al mar en una playa nudista cerca de Punta del Este, Uruguay. La mujer, que se encontraba junto a su pareja, fue sacada del agua por otros bañistas, pero no lograron reanimarla.
El trágico episodio ocurrió ayer miércoles alrededor de las 13.30 en la playa Chihuahua, situada en el departamento de Maldonado. La víctima fue identificada como Graciela Mayer, una empresaria oriunda de la localidad de Viale, provincia de Entre Ríos. Al momento del hecho había ingresado al mar junto a su pareja, Yamil Dayub, quien logró salir por sus propios medios.
Mayer fue sacada del mar por otros bañistas, dado que la playa solo cuenta con guardavidas durante los fines de semana. De inmediato comenzaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar y dieron el aviso al servicio de emergencias 911.
Personal de Prefectura se desplazó al lugar por vía terrestre y por vía marítima en una lancha junto a un equipo de Cardiomóvil. Pese a todos los esfuerzos, Mayer no logró recuperar el conocimiento en ningún momento y los médicos constataron su fallecimiento a las 14.35
Dayub, en tanto, fue trasladado en estado de shock a un hospital de la zona.
La palabra del hermano de la mujer que murió en una playa de Uruguay
Fabián Mayer, hermano de la víctima, confirmó a Elonce que la pareja había viajado una semana atrás para disfrutar de sus vacaciones y tenía previsto regresar este jueves a Entre Ríos.
Graciela y Fabián se desempeñaban como propietarios de tres comercios vinculados al rubro gastronómico, entre ellos un bar muy conocido de la localidad entrerriana de Viale.
Luego de conocerse su fallecimiento, a través de las redes sociales de uno de los establecimientos compartieron un mensaje donde indicaron que están a la espera de la repatriación del cuerpo para llevar a cabo el velatorio.
“Debido a que el hecho tuvo lugar en otro país, actualmente se deben realizar una serie de trámites y procedimientos burocráticos necesarios para poder trasladar sus restos a la Argentina”, informaron.
En la misma publicación, expresaron: “La familia agradece profundamente las muestras de cariño, el acompañamiento y la preocupación de todas las personas que están haciendo llegar sus mensajes en este momento tan difícil”.
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