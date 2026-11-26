La palabra del hermano de la mujer que murió en una playa de Uruguay

El episodio ocurrió en playa Chihuahua, ubicada en el departamento de Maldonado, a 10 kilómetros de Punta del Este.

Fabián Mayer, hermano de la víctima, confirmó a Elonce que la pareja había viajado una semana atrás para disfrutar de sus vacaciones y tenía previsto regresar este jueves a Entre Ríos.

Graciela y Fabián se desempeñaban como propietarios de tres comercios vinculados al rubro gastronómico, entre ellos un bar muy conocido de la localidad entrerriana de Viale.

Luego de conocerse su fallecimiento, a través de las redes sociales de uno de los establecimientos compartieron un mensaje donde indicaron que están a la espera de la repatriación del cuerpo para llevar a cabo el velatorio.

El mensaje de la familia de la víctima

“Debido a que el hecho tuvo lugar en otro país, actualmente se deben realizar una serie de trámites y procedimientos burocráticos necesarios para poder trasladar sus restos a la Argentina”, informaron.

En la misma publicación, expresaron: “La familia agradece profundamente las muestras de cariño, el acompañamiento y la preocupación de todas las personas que están haciendo llegar sus mensajes en este momento tan difícil”.