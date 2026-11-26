Javier Milei firmó el Decreto 614/25 y diciembre tendrá triple feriado con tres fines de semana largos: cuáles
De cara al último mes del año, el gobierno de Milei dio a conocer cómo serán los feriados de diciembre y el impacto positivo que podría haber en el turismo.
Diciembre está a la vuelta de la esquina y, además de ser un mes cargado de festividades y despedidas, este año también estará lleno de fines de semana largos o, al menos, más de lo habitual. Javier Milei firmó el Decreto 614/25 y, de esta manera, habrá triple feriado en el último mes del año.
Cuáles son los tres feriados con fines de semana largo en diciembre
El primer fin de semana largo de diciembre es el del lunes 7 y martes 8 de diciembre:
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Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos (la decisión de dar el día corre por cuenta del empleador).
Martes 8 de diciembre: feriado nacional inamovible (Día de la Inmaculada Concepción de María).
De esta manera, se forma un fin de semana largo del sábado 5 al martes 8 de diciembre (sujeto al lunes 7 según tu actividad o sector).
Por otro lado, llegan las festividades del fin de año:
- Navidad (viernes 25 de diciembre de 2026): es feriado nacional inamovible. Cae viernes, así que arma un fin de semana largo de 3 días (viernes 25, sábado 26 y domingo 27) y, para aquellos que trabajan en el sector público o bancario, el fin de semana será de cuatro días, dado que el 24 tampoco prestarán servicios.
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Año Nuevo (viernes 1.º de enero de 2027): también es feriado nacional inamovible. Cae viernes, por lo que queda pegado al fin de semana del sábado 2 y domingo 3 de enero (3 días corridos de descanso) y, para aquellos que trabajan en el sector público o bancario, el fin de semana será de cuatro días, dado que el 31 tampoco prestarán servicios.
Qué dice el Decreto 614/2025 que firmó Javier Milei
El decreto regula exclusivamente los feriados nacionales trasladables: cubre el vacío legal de la Ley 27.399 respecto de los feriados trasladables que caen sábado o domingo. Dispone que, cuando un feriado trasladable coincida con un sábado o domingo, la Jefatura de Gabinete (como Autoridad de Aplicación) puede moverlo al lunes inmediato posterior o al viernes inmediato anterior para no desvirtuar su carácter trasladable.
Por otro lado, el texto aclara que, si bien la Ley 27.399 no fijaba una regla para los feriados trasladables que caían en fin de semana, no debía interpretarse que por eso pasaban a ser inamovibles. Por lo tanto, fechas inamovibles como el 25 de diciembre (Navidad) y el 1.º de enero (Año Nuevo) mantienen su estatus original sin cambios.
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