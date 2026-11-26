A qué hora arriba hoy un diluvio, con lluvias y tormentas fuertes: las zonas alcanzadas por un alerta amarillo
El Servicio Meteorológico Nacional actualizó sus advertencias para este jueves por lluvias y tormentas en diferentes zonas del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes y lluvias intensas, con ráfagas y ocasional caída de granizo, que rige durante la tarde y la noche de este jueves 26 de noviembre para zonas de Jujuy, La Rioja, San Juan y Mendoza.
De acuerdo con el organismo oficial, los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos y frecuente actividad eléctrica.
Según detalló el reporte del SMN, el área bajo alerta amarillo por tormentas será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada estimados entre 20 y 40 milímetros, cifras que podrían ser superadas de manera puntual en distintas localidades.
Esta inestabilidad no coincide con el buen tiempo que se mantiene en la zona central del país, incluido Buenos Aires, donde el clima agredable y con temperaturas en ascenso se mantiene.
Qué dice el informe del SMN por lluvias y tormentas y cuáles son las recomendaciones ante el alerta amarillo
El aviso meteorológico alcanza a distintos sectores de Jujuy, La Rioja, San Juan y Mendoza para la franja de la tarde y la noche de este jueves, en una jornada marcada por la inestabilidad climática en el oeste y noroeste del país.
Ante el alerta amarillo por tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional difundió las principales características del fenómeno y las medidas de prevención habituales:
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Fenómenos previstos: lluvias y tormentas aisladas (algunas localmente fuertes), abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas fuertes, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo, con acumulados de entre 20 y 40 mm.
Recomendaciones a la población: evitar salir si no es necesario, no sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua, asegurar elementos que puedan volarse, no refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caerse y mantenerse alejado de ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.
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